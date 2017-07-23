CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУряд доручив підготувати питання про надання статусу національних Львівській філармонії та Луганському музично-драматичному театру.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Львівській філармонії та Луганському муздрамтеатру планують надати статуси національних
Рішення приурочили до відзначення сторіччя українського Уряду
Фото: lvivposter.com
Про це повідомляє прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
"На урочистому засіданні до 100-річчя українського Уряду ми прийняли символічне рішення – Кабмін дав доручення Мінкультури, Мінфіну, Мінекономрозвитку, Луганській та Львівській обласним держадміністраціям опрацювати питання щодо надання статусу національних Львівській обласній філармонії та Луганському обласному академічному музично-драматичному театру і подати Кабінетові Міністрів відповідні пропозиції", – зазначає Гройсман.
Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувало на своєму сайті перелік держпідприємств, що підлягають приватизації, до якого увійшли циркові установи та кіностудії.
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