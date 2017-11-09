"Львівській політехніці" запропонували присвоїти ім'я Степана Бандери

Ідея може викликати значний резонанс у суспільстві і серед міжнародної спільноти, зокрема в Польщі

Група викладачів кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини Національного університету "Львівська політехніка" висунула ініціативу присвоїти вузу ім'я Степана Бандери.

Про це на сайті університету повідомив один з прихильників такої ініціативи, викладач кафедри В'ячеслав Гнатюк, повідомляє ZAXID.NET.

"Для нас, працівників і студентів Львівської політехніки, велика честь і гордість ходити тими ж коридорами, сидіти в тих же аудиторіях, де колись ходив і сидів Провідник української нації. Важливий аргумент на користь надання Львівській політехніці імені Степана Бандери полягає в тому, що це сприяло б утвердженню ідеалів свободи і самовідданої боротьби за неї в українському суспільстві. Це надзвичайно актуально сьогодні, коли на сході країни триває війна з московським агресором", - йдеться в зверненні В'ячеслава Гнатюка.

Водночас викладач додав, що цю ініціативу "досить неоднозначно" сприйняли деякі колеги з кафедри. Також він припустив, що така ідея може викликати значний резонанс у суспільстві і серед міжнародної спільноти, зокрема в Польщі.

За словами директора департаменту освіти Львівської ОДА Любомири Мандзій, для перейменування університету ініціативна група повинна звернутися до вченої ради, відзначає видання.

"Такі питання спочатку вирішує вчена рада.

Потім його рішення розглядає трудовий колектив. Якщо назву вирішили змінити, то це повинні завізувати в Міністерстві освіти і науки України", - сказала Любомира Мандзій.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що поляки накладуть вето на потенційний вступ України в ЄС, якщо не будуть вирішені історичні питання і питання прав національних меншин.

У МЗС України заявили про некоректність висловлювань міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського щодо Донбасу та постаті Степана Бандери.