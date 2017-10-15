Львівського пенсіонера госпіталізували через дитячу машинку, – ВІДЕО

У неділю, 15 жовтня, у Львові пенсіонер потрапив до лікарні після того, як на нього наїхав дитячий автомобіль, яким керувала дитина.

Про це розповів начальник управління безпеки міста Юрій Діль, повідомляє ZAXID.NET.

Інцидент стався в неділю близько 14:00. Одна з машинок незаконного прокату атракціонів наїхала на ногу пенсіонера. Той не втримав рівноваги та впав, при падінні сильно вдарившись головою об бордюр.

Перехожі, які стали свідками події, викликали швидку – чоловіка госпіталізували.

Як розповів Юрій Діль, муніципальна дружина конфіскувала більше 20 дитячих автомобілів, однак є рішення суду, яке вимагає повернути атракціони власнику. Із цим рішенням місто не погоджується.

"Поки що суди тривають, а він (підприємець) здає в оренду, як і здавав. Ми час від часу вилучаємо ці машинки, сваримося. Нас зобов'язує ухвала сесії, але є так, як є", – каже Юрій Діль.

У грудні 2015 року Львівська міська рада заборонила будь-які атракціони на площі перед Оперним театром. Однак ані міська влада, ані правоохоронці досі не можуть позбутись прокату дитячих електромобілів, що працює в центрі міста та чиї машинки їздять на площі перед театром.

Нагадаємо, в Німеччині троє людей, які не допомогли пенсіонеру, коли йому стало погано у відділенні банку, опинилися на лаві підсудних.