Львівського пенсіонера госпіталізували через дитячу машинку, – ВІДЕО
Про це розповів начальник управління безпеки міста Юрій Діль, повідомляє ZAXID.NET.
Інцидент стався в неділю близько 14:00. Одна з машинок незаконного прокату атракціонів наїхала на ногу пенсіонера. Той не втримав рівноваги та впав, при падінні сильно вдарившись головою об бордюр.
Перехожі, які стали свідками події, викликали швидку – чоловіка госпіталізували.
Як розповів Юрій Діль, муніципальна дружина конфіскувала більше 20 дитячих автомобілів, однак є рішення суду, яке вимагає повернути атракціони власнику. Із цим рішенням місто не погоджується.
"Поки що суди тривають, а він (підприємець) здає в оренду, як і здавав. Ми час від часу вилучаємо ці машинки, сваримося. Нас зобов'язує ухвала сесії, але є так, як є", – каже Юрій Діль.
У грудні 2015 року Львівська міська рада заборонила будь-які атракціони на площі перед Оперним театром. Однак ані міська влада, ані правоохоронці досі не можуть позбутись прокату дитячих електромобілів, що працює в центрі міста та чиї машинки їздять на площі перед театром.
Нагадаємо, в Німеччині троє людей, які не допомогли пенсіонеру, коли йому стало погано у відділенні банку, опинилися на лаві підсудних.
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