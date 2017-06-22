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Львівський активіст подав заяву в поліцію за образу українців екс-регіоналкою Іриною Бережною

Раніше екс-регіоналка в образливій формі висловилась щодо українців та безвізу
Львівський викладач, громадський активіст Святослав Літинський подав до Національної поліції заяву про злочин з боку колишньої народної депутатки від Партії реґіонів Ірини Бережної.
Львівський активіст подав заяву в поліцію за образу українців екс-регіоналкою Іриною Бережною

"Щодо кримінального провадження за образу українців. На публічний заклик Майкла Щура щодо подачі позову до колишньої народної депутатки Ірини Бережної за її антиукраїнські висловлювання та приниження українців я звернувся до Франківського відділення поліції м. Львова із заявою про злочин", - написав львівський активіст Святослав Літинський на своїй сторінці у Facebook.

Він також розповів, що спершу у нього захотіли додаткові пояснення, в результаті заяву скерували за підслідністю по місцю проживання Бережної.

"Там також, ймовірно, не захочуть відкривати кримінальне провадження, а зареєструють як звернення. Буду змушений це оскаржити до слідчого судді і змусити поліцію заяву в реєстр внести і почали досудове слідство. І вже тоді пані Бережна точно буде змушена дати пояснення по суті і виправдовувати свої вислови. Чи ні…", - написав активіст.

Нагадаємо, український журналіст Майкл Щур кинув виклик юристам України із пропозицією безкоштовної реклами. "Увага! Конкурс! Зробимо судову тяганину веселою і з задоволенням!) Якщо хтось із юристів/юридичних компаній зможе притягнути авторку посту за оцей пост (на фото) до відповідальності, з мене - промо вашої фірми. Я візьму у вас інтерв'ю і запощу у себе на каналі в ютубі (більше нічого не можу запропонувати, бо це все, що у мене є). Короче тисяч 200 людей про вас буде знати, як про героя (це без твіттера. У твіттері ще тис 200, але там багато ботів). Отже з вас - подати позов і притягнути Бережну до відповідальності, з мене - ваша реклама)".

До слова, йдеться про пост Ірини Бережної про ейфорію довкола безвізового режиму.

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