Львівський активіст подав заяву в поліцію за образу українців екс-регіоналкою Іриною Бережною

Львівський викладач, громадський активіст Святослав Літинський подав до Національної поліції заяву про злочин з боку колишньої народної депутатки від Партії реґіонів Ірини Бережної.

"Щодо кримінального провадження за образу українців. На публічний заклик Майкла Щура щодо подачі позову до колишньої народної депутатки Ірини Бережної за її антиукраїнські висловлювання та приниження українців я звернувся до Франківського відділення поліції м. Львова із заявою про злочин", - написав львівський активіст Святослав Літинський на своїй сторінці у Facebook.

Він також розповів, що спершу у нього захотіли додаткові пояснення, в результаті заяву скерували за підслідністю по місцю проживання Бережної.

"Там також, ймовірно, не захочуть відкривати кримінальне провадження, а зареєструють як звернення. Буду змушений це оскаржити до слідчого судді і змусити поліцію заяву в реєстр внести і почали досудове слідство. І вже тоді пані Бережна точно буде змушена дати пояснення по суті і виправдовувати свої вислови. Чи ні…", - написав активіст.

Нагадаємо, український журналіст Майкл Щур кинув виклик юристам України із пропозицією безкоштовної реклами. "Увага! Конкурс! Зробимо судову тяганину веселою і з задоволенням!) Якщо хтось із юристів/юридичних компаній зможе притягнути авторку посту за оцей пост (на фото) до відповідальності, з мене - промо вашої фірми. Я візьму у вас інтерв'ю і запощу у себе на каналі в ютубі (більше нічого не можу запропонувати, бо це все, що у мене є). Короче тисяч 200 людей про вас буде знати, як про героя (це без твіттера. У твіттері ще тис 200, але там багато ботів). Отже з вас - подати позов і притягнути Бережну до відповідальності, з мене - ваша реклама)".

До слова, йдеться про пост Ірини Бережної про ейфорію довкола безвізового режиму.