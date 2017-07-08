Львівський бронетанковий завод повинен виплатити державі 10 млн грн

Раніше завод повинен був повернути близько 6,5 млн грн передоплати, однак відмовився

Господарський суд Києва стягнув з Львівського бронетанкового заводу 9,8 млн гривень до державного бюджету за несвоєчасне виготовлення і постачання бойових машин.

"Господарським судом міста Києва задоволено позов військової прокуратури Західного регіону України та прийнято рішення про стягнення з державного підприємства "Львівський бронетанковий завод" в держбюджет України 9,8 млн грн", - йдеться в повідомленні прес-служби Військової прокуратури Західного регіону.

У грудні 2015 року Міноборони уклало з підприємством договір про виготовлення та поставку тактичних бойових колісних машин "Дозор-Б" у кількості 10 одиниць, що призначалися для використання в районі проведення антитерористичної операції (АТО). При цьому грошова сума, перерахована Міноборони, перевищувала витрати на виготовлення і поставку продукції, і Львівський бронетанковий завод повинен був повернути отримані в якості передоплати кошти в сумі близько 6,5 млн гривень, однак це зроблено не було. У свою чергу прокуратура подала позов про стягнення 6,5 млн гривень, а також штрафних санкцій у розмірі 3,3 млн гривень за прострочення при виконанні замовлення.

Нагадаємо, 20 липня Солом'янський районний суд міста Києва відсторонив директора Львівського бронетанкового заводу Романа Тимківа від займаної посади на два місяці.

Романа Тимківа і його заступника Олега Ткаченка підозрюють у корупційній махінації.

Суть корупційної схеми полягала в тому, що замість нових двигунів для танків Т-72 насправді були закуплені двигуни, які раніше були у використанні. До того ж ці вживані, а іноді й неробочі двигуни вже були колись продані: в 2008-2009 роках вони були реалізов