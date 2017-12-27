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Львівський губернатор обіцяє побудувати в області 3 сміттєпереробних заводи

Перед початком будівництва будуть проведені громадські слухання
Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка прогнозує початок будівництва 3 сміттєпереробних заводів на території області в 2018 році.
Львівський губернатор обіцяє побудувати в області 3 сміттєпереробних заводи Олег Синютка. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

Про це він розповів на прес-конференції у Львові, передають "Українські новини".

За словами Синютки, заводи планується побудувати в Новому Роздолі Миколаївського району, Дрогобицькому районі й Жовківському районі.

"На три полігони ми вже провели конкурси й сподіваємося, що на початку наступного року розпочнеться будівництво", - сказав він.

Будівництво вестимуть компанії "Вейст Менеджмент Сістемс" (Польща), "Глассворк технолоджі" (Чехія) та "ІЕК" (Львів).

Перед початком будівництва будуть проведені громадські слухання.

Синютка додав, що у 2017 році в області закрили 52 сміттєвих звалища площею 16 га.

Також уже проведена робота з рекультивації земельної ділянки на 4 га.

Нагадаємо, що в червні 2017 року підрозділи Львівської ОДА взяли на себе функції вивезення сміття зі Львова.

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27 12 2017 20:34
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