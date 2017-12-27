Львівський губернатор обіцяє побудувати в області 3 сміттєпереробних заводи
Про це він розповів на прес-конференції у Львові, передають "Українські новини".
За словами Синютки, заводи планується побудувати в Новому Роздолі Миколаївського району, Дрогобицькому районі й Жовківському районі.
"На три полігони ми вже провели конкурси й сподіваємося, що на початку наступного року розпочнеться будівництво", - сказав він.
Будівництво вестимуть компанії "Вейст Менеджмент Сістемс" (Польща), "Глассворк технолоджі" (Чехія) та "ІЕК" (Львів).
Перед початком будівництва будуть проведені громадські слухання.
Синютка додав, що у 2017 році в області закрили 52 сміттєвих звалища площею 16 га.
Також уже проведена робота з рекультивації земельної ділянки на 4 га.
Нагадаємо, що в червні 2017 року підрозділи Львівської ОДА взяли на себе функції вивезення сміття зі Львова.
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