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Львівський музей Франка запрошує на роботу молодого рудого кота

Просять про готовність ловити мишей та працювати в нічну зміну
Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади "Музейного кота".
Львівський музей Франка запрошує на роботу молодого рудого кота Фото: hitgid.com

Про це йдеться в повідомленні на сторінці музею у Facebook.

"Пропозиція серйозна. Жодних жартів. І досить термінова. Тому якщо справді можете віддати в добрі руки для доброї справи маленького руденького котика, який стане символом музею, – пишіть", – зазначається в повідомленні.

До кота висувають низку вимог. Зокрема, він повинен бути чоловічої статі, рудого кольору й досить молодим (1-3 місяці).

Додатково просять про готовність ловити мишей та "працювати в позаурочний час (зокрема нічний)".

Нагадаємо, комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства підтримала петицію з проханням визнати бездомних котів частиною екосистеми Києва і надати їм необхідний захист.

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18 03 2017 18:30
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