Львівський музей Франка запрошує на роботу молодого рудого кота
Про це йдеться в повідомленні на сторінці музею у Facebook.
"Пропозиція серйозна. Жодних жартів. І досить термінова. Тому якщо справді можете віддати в добрі руки для доброї справи маленького руденького котика, який стане символом музею, – пишіть", – зазначається в повідомленні.
До кота висувають низку вимог. Зокрема, він повинен бути чоловічої статі, рудого кольору й досить молодим (1-3 місяці).
Додатково просять про готовність ловити мишей та "працювати в позаурочний час (зокрема нічний)".
Нагадаємо, комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства підтримала петицію з проханням визнати бездомних котів частиною екосистеми Києва і надати їм необхідний захист.
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