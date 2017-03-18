Львівський музей Франка запрошує на роботу молодого рудого кота

Просять про готовність ловити мишей та працювати в нічну зміну

Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади "Музейного кота".

Про це йдеться в повідомленні на сторінці музею у Facebook.

"Пропозиція серйозна. Жодних жартів. І досить термінова. Тому якщо справді можете віддати в добрі руки для доброї справи маленького руденького котика, який стане символом музею, – пишіть", – зазначається в повідомленні.

До кота висувають низку вимог. Зокрема, він повинен бути чоловічої статі, рудого кольору й досить молодим (1-3 місяці).

Додатково просять про готовність ловити мишей та "працювати в позаурочний час (зокрема нічний)".

Нагадаємо, комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства підтримала петицію з проханням визнати бездомних котів частиною екосистеми Києва і надати їм необхідний захист.