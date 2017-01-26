Львівський митник-хабарник вийшов на волю

Борисов вніс заставу ще 23 січня і того ж дня вже перебував на волі

Затриманий на хабарі у 15 тис. доларів в. о. заступника начальника Львівської митниці Юрій Борисов сплатив 400 тис. грн застави та вийшов із СІЗО.

Юрій Борисов вніс заставу ще 23 січня і того ж дня вже перебував на волі.

"Його відпустили під певні зобов’язання, зокрема під підписку про невиїзд, яка діятиме до того моменту, поки не завершиться розслідування", – повідомив прокурор Львівського гарнізону Владислав Савинець, інформує ZAXID.NET.

Нагадаємо, правоохоронці затримали тимчасово виконуючого обов'язки заступника начальника Львівської митниці Юрія Борисова за підозрою в отриманні 15 тис. доларів хабара.

В результаті все керівництво Львівської митниці ДФС відсторонено від виконання службових обов’язків на час проведення службового розслідування щодо отримання неправомірної вигоди одним з чиновників митниці.