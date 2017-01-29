Львівський суд не взяв під варту київського суддю-хабарник

Галицький районний суд не задовольнив клопотання НАБУ про арешт судді Солом’янського районного суду Києва, спійманого 26 січня на хабарі в $ 22 тис.

Як повідомили у Національному антикорупційному бюро, відповідне рішення судом ухвалено 29 січня, повідомляє УНІАН.

"Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання, що, на думку НАБУ, є неприйнятним", – заявили в НАБУ.

У НАБУ зазначають, що ухвалюючи рішення, суддя Галицького районного суду мотивував його "публічним зверненням Вищої ради правосуддя, яке не має жодної юридичної сили".

"Норми законів та Конституції України, усталена практика арешту суддів, затриманих під час скоєння тяжких злочинів вже після набуття чинності судової реформи, повністю проігноровані. Ситуація, що склалася, на думку НАБУ, суперечить букві і духу судової реформи. Закликаємо компетентні органи та громадськість дати їй належну оцінку, аби унеможливити повторення подібних випадків в майбутньому", – додали в НАБУ.

Нагадаємо, 23 січня Національне антикорупційне бюро затримало на хабарі помічницю судді Апеляційного суду Київської області.