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Львів'янам повернуть половину вартості генераторів

Місто повертатиме 50% вартості генераторів, які купуватимуть жителі багатоповерхівок.
Львів Фото: Jorge Láscar via Flickr

Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

"Деякі ОСББ у Львові вже купили генератори і використовували їх у роботі, коли не було світла. Ми хочемо, щоб до критичних ситуацій були готові всі. Розуміємо, що для багатьох будинків купити генератор складно. Допоможемо. Ухвалили окрему програму відшкодування їхньої вартості", – написав Садовий у Telegram.

Хто може розраховувати на відшкодування: ОСББ, керуючі компанії, виконавці житлових послуг будинків, а також ЖБК Львова.

Повертати обіцяють 50% від ціни генератора, але не більш як 30 тисяч гривень. Також є вимоги до електрогенератора – його номінальна потужність має бути від 3 кВт.

Потрібно купити генератор, подати документи через ЦНАП або сервіс електронних звернень, і тоді районна адміністрація поверне частину коштів.

Андрій Садовий попередив львів'ян, що наближається складна зима. І є ризик, що місто може залишитися без опалення, можуть виникнути перепади з електропостачанням. Тому містянам потрібно запастися електроплитами, електрочайниками, сухим спиртом, за допомогою якого можна буде розігрівати воду чи їжу. А ОСББ мають подбати про буржуйки та дрова.

Раніше повідомлялось, що країни G7 допоможуть Україні у відновленні енергетичної інфраструктури.

 

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04 11 2022 18:30
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