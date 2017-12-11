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Львів'янка Василина Кириченко стала чемпіонкою Європи з дзюдо

У загальнокомандному заліку збірна України посіла п'яте місце серед 40 країн
Львів'янка Василина Кириченко стала переможницею молодіжної першості Європи з дзюдо (спортсмени до 23-х років), який завершився в Подгориці (Чорногорія).
Львів Фото: eju.net

У фіналі вагової категорії понад 78 кг Кириченко в неділю здобула чисту перемогу больовим прийомом над Раз Гершко з Ізраїлю, повідомляє "Укрінформ".

Анастасія Турчин з Рівного (до 78 кг) у вирішальній сутичці поступилася німкені Анні Марії Вагнер і завоювала срібну медаль, а киянин Артем Лесюк (60 кг) в поєдинку за 3-тє місце не залишив шансів на "бронзу" бельгійцю Жоррі Верстрайтену.

У загальнокомандному заліку збірна України посіла 5-те місце серед 40 країн.

Нагадаємо, українська спортсменка Галина Тарасова здобула золоту медаль на етапі відкритого Кубка Європи з дзюдо, який завершився в румунському Бухаресті.

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12 11 2017 20:00
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