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Львів'янин відсудив понад 50 тис. грн у Міграційної служби за зірвану відпустку

Чоловікові помилково повідомили про те, що йому обмежено виїзд з країни
Житель Львова відсудив 49 тисяч 600 гривень у обласного головкому Державної міграційної служби, з вини якого була зірвана його туристична поїздка в Єгипет.
Львів Фото: twitter.com/VasylKyrylych

У вересні минулого року чоловік придбав у туристичної фірми "МІСТ-ТУР" тур у Єгипет для всієї сім'ї, що включає авіапереліт Львів - Хургада, розміщення в п'ятизірковому готелі і харчування за програмою "все включено", повідомляє Zaxid.net.

Коли в жовтні він прибув в аеропорт "Львів", йому відмовили в перетині державного кордону у зв'язку з наявністю в базі даних Держприкордонслужби відомостей про те, що його тимчасово обмежили в праві виїзду й анулювали закордонний паспорт.

Пізніше з'ясувалося, що співробітники ДМС помилково анулювали закордонний паспорт і повідомили про це в Держприкордонслужбу.

Зазначають, що Міграційна служба визнала свою помилку лише після запиту адвоката потерпілого в листопаді минулого року.

Галицький районний суд Львова постановив стягнути на користь потерпілого позивача 49 600 гривень матеріального збитку, 5 тис. гривень моральної шкоди і 4 140 гривень судових витрат.

Нагадаємо, що український уряд думає про те, як посилити відповідальність туристичних компаній і усунути ситуації, коли вони не виконують своїх договірних зобов'язань перед громадянами.

 

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