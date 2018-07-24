Львів'янин відсудив понад 50 тис. грн у Міграційної служби за зірвану відпустку

Чоловікові помилково повідомили про те, що йому обмежено виїзд з країни

Житель Львова відсудив 49 тисяч 600 гривень у обласного головкому Державної міграційної служби, з вини якого була зірвана його туристична поїздка в Єгипет.

У вересні минулого року чоловік придбав у туристичної фірми "МІСТ-ТУР" тур у Єгипет для всієї сім'ї, що включає авіапереліт Львів - Хургада, розміщення в п'ятизірковому готелі і харчування за програмою "все включено", повідомляє Zaxid.net.

Коли в жовтні він прибув в аеропорт "Львів", йому відмовили в перетині державного кордону у зв'язку з наявністю в базі даних Держприкордонслужби відомостей про те, що його тимчасово обмежили в праві виїзду й анулювали закордонний паспорт.

Пізніше з'ясувалося, що співробітники ДМС помилково анулювали закордонний паспорт і повідомили про це в Держприкордонслужбу.

Зазначають, що Міграційна служба визнала свою помилку лише після запиту адвоката потерпілого в листопаді минулого року.

Галицький районний суд Львова постановив стягнути на користь потерпілого позивача 49 600 гривень матеріального збитку, 5 тис. гривень моральної шкоди і 4 140 гривень судових витрат.