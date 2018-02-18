Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Львів'янин влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки

Чоловік мав дозвіл на зброю
У Львові на вулиці Кавалерідзе чоловік зі своєї квартири на восьмому поверсі влаштував стрілянину. Ніхто не постраждав.
Львів Фото: gettyimages.com

Як розповіли львівські правоохоронці, сьогодні, 18 лютого, о 10:40 в поліцію зателефонувала жінка. Вона повідомила, що її сусід, який мешкає на восьмому поверсі в будинку по вулиці Кавалерідзе, стріляє з вікна з вогнепальної зброї.

"Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що до скоєння правопорушення причетний 38-річний львів’янин. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік влаштував стрілянину з гладкоствольної рушниці, на зберігання якої має відповідний дозвіл", – зазначили в поліції.

Зброю у чоловіка вилучили. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, в Дагестані подружня пара почала стріляти по натовпу людей на святкових гуляннях з приводу Масляної.

На Харківщині чоловік обстріляв медиків, які приїхали на виклик його дружини.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 02 2018 19:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Чого чекати від реорганізації Пенсійного фонду, - ІНФОГРАФІКА

Чого чекати від реорганізації Пенсійного фонду, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.