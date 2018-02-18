Львів'янин влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки
Як розповіли львівські правоохоронці, сьогодні, 18 лютого, о 10:40 в поліцію зателефонувала жінка. Вона повідомила, що її сусід, який мешкає на восьмому поверсі в будинку по вулиці Кавалерідзе, стріляє з вікна з вогнепальної зброї.
"Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що до скоєння правопорушення причетний 38-річний львів’янин. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік влаштував стрілянину з гладкоствольної рушниці, на зберігання якої має відповідний дозвіл", – зазначили в поліції.
Зброю у чоловіка вилучили. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про притягнення до відповідальності.
Нагадаємо, в Дагестані подружня пара почала стріляти по натовпу людей на святкових гуляннях з приводу Масляної.
На Харківщині чоловік обстріляв медиків, які приїхали на виклик його дружини.
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