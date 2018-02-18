Львів'янин влаштував стрілянину з вікна багатоповерхівки

У Львові на вулиці Кавалерідзе чоловік зі своєї квартири на восьмому поверсі влаштував стрілянину. Ніхто не постраждав.

Як розповіли львівські правоохоронці, сьогодні, 18 лютого, о 10:40 в поліцію зателефонувала жінка. Вона повідомила, що її сусід, який мешкає на восьмому поверсі в будинку по вулиці Кавалерідзе, стріляє з вікна з вогнепальної зброї.

"Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що до скоєння правопорушення причетний 38-річний львів’янин. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік влаштував стрілянину з гладкоствольної рушниці, на зберігання якої має відповідний дозвіл", – зазначили в поліції.

Зброю у чоловіка вилучили. Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про притягнення до відповідальності.

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