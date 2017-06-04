Львів заплатить мільйони містам, які заберуть його сміття
Таке рішення 6 квітня прийняла сесія Львівської міської ради, інформує "Українська правда".
"Львів передбачив 6,5 мільйона гривень на оплату полігонам, які приймають сміття з обласного центру. Найбільше коштів від Львівської міської ради отримають Буськ (3,5 млн грн), Миколаїв (1,5 млн грн) та Червоноград (1 млн грн). Окрім них міськрада виділить по 200 тис. грн Мостиськам та Новояворівську, а також 154 тис. грн Бориславу", - зазначила речниця міськради Христина Процак.
За її словами, кошти виділяються як субвенції місцевим бюджетам на розвиток інфраструктури.
Як відомо, 6 квітня у Львові залишаються не вивезеними більше 2 тисяч тонн сміття.
Міський голова Андрій Садовий зазначив на сесії, що всі основні полігони, які приймали сміття зі Львова, "зачинились", і місто не може туди вивозити непотріб. У відповідь на звернення Львівської міськради до міських голів обласних центрів, прийнятому на минулій сесії, поки ніхто не надав згоди на прийняття ТПВ.
4 квітня 12 львівських компаній підписали колективне звернення до президента України з проханням допомогти вирішити проблему з вивезенням сміття зі Львова. У зверненні вказано: якщо не вирішиться проблема сміття у місті, то виникне загроза поширення інфекційних захворювань та дестабілізації роботи підприємств.
Нагадаємо, у Дніпрі активісти разом з поліцією затримали фуру з львівським сміттям.
Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.
Однак виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.
У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що мер Львова Андрій Садовий має усі необхідні умови для створення полігону для сміття.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків