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Львову надали ділянку для сміттєпереробного заводу, - Синютка

Сесія Львівської міськради повинна прийняти цю ділянку в комунальну власність
Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка підписав розпорядження про виділення земельної ділянки в Яворівському районі під будівництво комплексу під утилізацію і переробку відходів міста Львова.
Львову надали ділянку для сміттєпереробного заводу, - Синютка Олег Синютка. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

"Сьогодні підписано розпорядження про передачу львівського комунального підприємства "Збиранка" території для будівництва комплексу з утилізації та переробки твердих побутових відходів. Сесія Львівської міськради повинна прийняти цю ділянку в комунальну власність", - розповів Олег Синютка в ході брифінгу, пише "Інтерфакс-Україна".

За його словами, на цій ділянці планувалося побудувати сміттєспалювальний завод, а як буде вирішувати цю проблему міська влада Львова, він не знає.

"Цю ділянку вибрав міський голова Львова. Я вважаю, що ця ділянка є одним з кращих для будівництва заводу з утилізації ТПВ. Якщо мова буде йти про будівництво нового сміттєзвалища, то я категорично проти, тому що у нас вже є приклад Грибовичів. Якщо ж мова йде про будівництво заводу з переробки ТПВ, то вважаю, що громада та активісти з розумінням поставляться до цього, тому що це проблема не тільки Львова, а й населених пунктів", – сказав голова Львівської ОДА.

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Нагадаємо, що Львівська влада витратила близько 100 млн грн на вивезення сміття в інші регіони.

Львівська міська рада на позачерговому засіданні в четвер, 19 січня, прийняла план екстрених заходів для запобігання надзвичайній екологічній ситуації у зв'язку зі сміттєвою кризою.

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30 01 2017 17:02
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