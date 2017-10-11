НОВИНИНародного депутата Олега Ляшка піймали у Верховній Раді за кнопкодавством під час голосування за законопроект №6538, який передбачає зміни до Законів України щодо підтримки літакобудівної галузі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ляшка cпіймали на кнопкодавстві
Із 20 присутніх депутатів від фракції "Радикальна партія" проголосувало 17
Олег Ляшко. Фото: blablaface.net
На відео, яке опублікувала громадська організація "ЧЕСНО" із зали Ради видно, що Ляшко проголосував двічі.
Попри те, законопроект не набрав достатньої кількості голосів нардепів - всього 221 із потрібних 226.
На сайті Ради зазначається, що із 20 присутніх депутатів від фракції "Радикальна партія" проголосувало 17.
Раніше Лідер Радикальної партії підтвердив, що депутати його фракції кнопкодавили під час голосування за відставку 9 суддів.
Нагадаємо, Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2017 рік, які передбачають збільшення видатків на поліцію та Держслужбу із надзвичайних ситуацій на 1,6 мільярда гривень.
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10 11 2017 11:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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