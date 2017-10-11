Ляшка cпіймали на кнопкодавстві Із 20 присутніх депутатів від фракції "Радикальна партія" проголосувало 17

Народного депутата Олега Ляшка піймали у Верховній Раді за кнопкодавством під час голосування за законопроект №6538, який передбачає зміни до Законів України щодо підтримки літакобудівної галузі.

Олег Ляшко. Фото: blablaface.net

На відео, яке опублікувала громадська організація "ЧЕСНО" із зали Ради видно, що Ляшко проголосував двічі. Попри те, законопроект не набрав достатньої кількості голосів нардепів - всього 221 із потрібних 226. На сайті Ради зазначається, що із 20 присутніх депутатів від фракції "Радикальна партія" проголосувало 17. Раніше Лідер Радикальної партії підтвердив, що депутати його фракції кнопкодавили під час голосування за відставку 9 суддів. Нагадаємо, Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2017 рік, які передбачають збільшення видатків на поліцію та Держслужбу із надзвичайних ситуацій на 1,6 мільярда гривень.

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