НОВИНИГолова фракції Радикальної партії Олег Ляшко і представник "Самопомочі" Єгор Соболєв "поштовхалися" біля трибуни Ради.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ляшко і Соболєв влаштували сутичку біля трибуни в сесійній залі Ради,- ВІДЕО
Це сталося, коли депутати обговорювали призначення аудитора НАБУ
Фото: Українські новини
В цей час група депутатів блокувала трибуну, Оляга Ляшка пропустили для виступу. Але коли Єгор Соболєв почув промову свого колеги, спробував відтіснити його від мікрофона, - повідомляє "112 Україна".
Фото:Українські новини
Голова РПЛ Олег Ляшко прокоментував інцидент на своїй сторінці в Facebook, назвавши подію "світоглядною дискусією".
Нагадаємо, Верховна Рада вкотре не змогла призначити аудитора НАБУ за своєю квотою.
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13 07 2017 15:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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