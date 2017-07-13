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Ляшко і Соболєв влаштували сутичку біля трибуни в сесійній залі Ради,- ВІДЕО

Це сталося, коли депутати обговорювали призначення аудитора НАБУ
Голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко і представник "Самопомочі" Єгор Соболєв "поштовхалися" біля трибуни Ради.
Ляшко і Соболєв влаштували сутичку біля трибуни в сесійній залі Ради,- ВІДЕО Фото: Українські новини

В цей час група депутатів блокувала трибуну, Оляга Ляшка пропустили для виступу. Але коли Єгор Соболєв почув промову свого колеги, спробував відтіснити його від мікрофона, -  повідомляє "112 Україна".

Фото:Українські новини

Голова РПЛ Олег Ляшко прокоментував інцидент на своїй сторінці в Facebook, назвавши подію "світоглядною дискусією".

Нагадаємо, Верховна Рада вкотре не змогла призначити аудитора НАБУ за своєю квотою.
 

 

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13 07 2017 15:37
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