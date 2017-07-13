Ляшко і Соболєв влаштували сутичку біля трибуни в сесійній залі Ради,- ВІДЕО Це сталося, коли депутати обговорювали призначення аудитора НАБУ

Голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко і представник "Самопомочі" Єгор Соболєв "поштовхалися" біля трибуни Ради.

Фото: Українські новини

В цей час група депутатів блокувала трибуну, Оляга Ляшка пропустили для виступу. Але коли Єгор Соболєв почув промову свого колеги, спробував відтіснити його від мікрофона, - повідомляє "112 Україна". Фото:Українські новини Голова РПЛ Олег Ляшко прокоментував інцидент на своїй сторінці в Facebook, назвавши подію "світоглядною дискусією". Нагадаємо, Верховна Рада вкотре не змогла призначити аудитора НАБУ за своєю квотою.

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