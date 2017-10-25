Ляшко каже, що виграв півмільйона гривень завдяки ставкам на футбольні матчі
"Ставив там, де високий коефіцієнт. Ставив на "Шахтар", за який уболіваю, ставив на "Ліверпуль". Виграв, заплатив податки. Так я і раніше заробляв гроші. До речі, з Росітою (дружиною, ред.) я познайомився 20 років тому в залі ігрових автоматів", - розповів Ляшко у коментарі "Обозревателю".
За словами політика, виграші були анонімними, і він не був зобов'язаний їх декларувати, однак як сумлінний громадянин вирішив не приховувати додатковий дохід.
"Кожен політик і чиновник зобов'язаний бути чесним. Я живу чесно: поставив ставку, виграв, задекларував, сплатив податки, а не вивів у "тінь". Ніхто не живе на одну зарплату. Чому ми боремося за підвищення зарплат? Щоб люди змогли на них нормально жити. А зараз 90% українців отримують зарплати в конвертах і не платять податків", - підсумував Ляшко.
Відзначимо, що англійський "Ліверпуль" в останніх трьох матчах Ліги чемпіонів зумів здобути тільки одну перемогу та двічі зіграв унічию.
Раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко виграв в лотерею 571 тис. гривень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа