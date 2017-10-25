Ляшко каже, що виграв півмільйона гривень завдяки ставкам на футбольні матчі

Лідер фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що виграв півмільйона гривень не в лотерею, а завдяки ставкам на футбольні матчі Ліги чемпіонів.

"Ставив там, де високий коефіцієнт. Ставив на "Шахтар", за який уболіваю, ставив на "Ліверпуль". Виграв, заплатив податки. Так я і раніше заробляв гроші. До речі, з Росітою (дружиною, ред.) я познайомився 20 років тому в залі ігрових автоматів", - розповів Ляшко у коментарі "Обозревателю".

За словами політика, виграші були анонімними, і він не був зобов'язаний їх декларувати, однак як сумлінний громадянин вирішив не приховувати додатковий дохід.

"Кожен політик і чиновник зобов'язаний бути чесним. Я живу чесно: поставив ставку, виграв, задекларував, сплатив податки, а не вивів у "тінь". Ніхто не живе на одну зарплату. Чому ми боремося за підвищення зарплат? Щоб люди змогли на них нормально жити. А зараз 90% українців отримують зарплати в конвертах і не платять податків", - підсумував Ляшко.

Відзначимо, що англійський "Ліверпуль" в останніх трьох матчах Ліги чемпіонів зумів здобути тільки одну перемогу та двічі зіграв унічию.

Раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко виграв в лотерею 571 тис. гривень.