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Ляшко каже, що виграв півмільйона гривень завдяки ставкам на футбольні матчі

Улюбленими командами Ляшка виявилися "Шахтар" і "Ліверпуль"
Лідер фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що виграв півмільйона гривень не в лотерею, а завдяки ставкам на футбольні матчі Ліги чемпіонів.
Ляшко каже, що виграв півмільйона гривень завдяки ставкам на футбольні матчі Олег Ляшко. Фото: joinfo.ua

"Ставив там, де високий коефіцієнт. Ставив на "Шахтар", за який уболіваю, ставив на "Ліверпуль". Виграв, заплатив податки. Так я і раніше заробляв гроші. До речі, з Росітою (дружиною, ред.) я познайомився 20 років тому в залі ігрових автоматів", - розповів Ляшко у коментарі "Обозревателю".

За словами політика, виграші були анонімними, і він не був зобов'язаний їх декларувати, однак як сумлінний громадянин вирішив не приховувати додатковий дохід.

"Кожен політик і чиновник зобов'язаний бути чесним. Я живу чесно: поставив ставку, виграв, задекларував, сплатив податки, а не вивів у "тінь". Ніхто не живе на одну зарплату. Чому ми боремося за підвищення зарплат? Щоб люди змогли на них нормально жити. А зараз 90% українців отримують зарплати в конвертах і не платять податків", - підсумував Ляшко.

Відзначимо, що англійський "Ліверпуль" в останніх трьох матчах Ліги чемпіонів зумів здобути тільки одну перемогу та двічі зіграв унічию.

Раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко виграв в лотерею 571 тис. гривень.

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25 10 2017 17:58
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