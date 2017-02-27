Ляшко каже, що збирається йти в президенти, а не в коаліцію

Також він спростував інформацію, нібито йому пропонували посаду спікера в обмін на приєднання до коаліції

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко спростував приєднання його фракції до парламентської коаліції і оголосив, що збирається балотуватися на наступних виборах президента України.

Також він спростував інформацію, нібито йому пропонували посаду спікера в обмін на такий крок. За словами Ляшка, йому ця посада не цікава.

"Перше: ми не беремо участь у формуванні ніякої коаліції. Друге: ми не збираємося приєднуватися до коаліції БПП і Народного фронту, бо коаліції в парламенті немає. Ніхто не бачив 226 голосів за існування цієї коаліції. Третє: не вірте фейковим новинам льовочкіних, бойків, медведчуків, тимошенків, які брешуть з однією метою, щоб дискредитувати нашу команду. Четверте: нинішня влада на чолі з президентом Порошенком довела Україну до ручки і несе повну відповідальність за стан справ у країні. Ми готові взяти на себе відповідальність і керувати країною, але робити це прозорим способом, передбаченим Конституцією. Йдемо на вибори, перемагає Радикальна партія, і тоді ми створюємо нову коаліцію. Участі у візантійщині, підкилимництві, формуванні коаліції у неприродний спосіб ми не беремо і брати не будемо", - заявив Ляшко у своєму зверненні у Facebook.