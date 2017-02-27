Ляшко каже, що збирається йти в президенти, а не в коаліцію
Також він спростував інформацію, нібито йому пропонували посаду спікера в обмін на такий крок. За словами Ляшка, йому ця посада не цікава.
"Перше: ми не беремо участь у формуванні ніякої коаліції. Друге: ми не збираємося приєднуватися до коаліції БПП і Народного фронту, бо коаліції в парламенті немає. Ніхто не бачив 226 голосів за існування цієї коаліції. Третє: не вірте фейковим новинам льовочкіних, бойків, медведчуків, тимошенків, які брешуть з однією метою, щоб дискредитувати нашу команду. Четверте: нинішня влада на чолі з президентом Порошенком довела Україну до ручки і несе повну відповідальність за стан справ у країні. Ми готові взяти на себе відповідальність і керувати країною, але робити це прозорим способом, передбаченим Конституцією. Йдемо на вибори, перемагає Радикальна партія, і тоді ми створюємо нову коаліцію. Участі у візантійщині, підкилимництві, формуванні коаліції у неприродний спосіб ми не беремо і брати не будемо", - заявив Ляшко у своєму зверненні у Facebook.
"І нарешті останнє: кажуть, що за участь у коаліції мені пропонують посаду спікера. Мене не цікавить посада спікера, бо я збираюся балотуватися на наступних президентських виборах у президенти України", - заявив Ляшко.
Зазначимо, на позачергових виборах президента України Ляшко став третім, набравши 8,32% голосів. Петро Порошенко набрав 54,70% голосів.
Чергові вибори заплановано на 2019 рік.
Раніше народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук розповів, що сьогодні лідер фракції Олег Ляшко заявить про "створення нової коаліції".
Нагадаємо, наприкінці 2014 року у Верховній Раді було створено коаліцію "Європейська Україна" у складі БПП, "Народного фронту", Радикальної партії, "Самопомочі" і "Батьківщини".
Радикальна партія вийшла з коаліції влітку 2015 року після прийняття в першому читанні проекту змін до Конституції про децентралізацію. У лютому 2016 року, коли Рада відмовилася звільнити уряд Арсенія Яценюка, її покинули і "Самопоміч" з "Батьківщиною".
У лютому 2017 року, перед початком чергової сесії Верховної Ради, фракція Блоку Петра Порошенка закликала Радикальну партію, "Самопоміч" і "Батьківщину" повернутися в коаліцію для формування конституційної більшості. Народний депутат Борислав Розенблат з БПП стверджував, що його політична сила готова розглядати вимоги будь-якої партії для посилення коаліції.
20 лютого фракції НФ, БПП і РП, а також представники громадськості підписали декларацію про шанування принципів Революції Гідності й об'єднання навколо спільних цінностей. Але в Радикальній партії після цього заявили, що жодних політичних зобов'язань ця декларація не передбачає.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану