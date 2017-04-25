Ляшко нецензурно обзивав детективів та слідчих на допиті, - САП

Cпеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) заявляє, що лідер Радикальної партії Олег Ляшко під час допиту у вівторок, 25 квітня, вів себе зухвало та зверхньо щодо детективів та прокурорів, обзиваючи їх нецензурними словами.

У відомстві нагадали, що викликали Ляшка задля того, щоб зібрати доказову базу щодо ймовірного факту його незаконного збагачення.

"Це не перший виклик політиків та публічних осіб до САП та НАБУ на допити та інші слідчі дії, однак на відміну від шановного народного депутата-радикала, вони не роблять з візитів до антикорупційних органів шоу та не пишуть щогодини пости у соцмережах про політичний тиск та політичне замовлення їх недоторканих осіб", - йдеться у заяві САП за результатами слідчих дій, проведених із нардепом.

"Вказаний народний обранець напередодні допиту влаштував у себе на сторінці у Фейсбуці цілу драму, яка дає підстави задуматися - а до чого така піар-активність? Адже, якщо немає чого приховувати — то навіщо заздалегідь шукати надумані виправдання?" - додали у відомстві.

У САП зазначили, що виклик на допит Ляшка виявив "ще один зовсім не партійний розподіл в українському політикумі": між успішними в спорті, бізнесі, мистецтві українцями, які добилися результатів своєю працею та "професійними політиками", які є депутатами чотирьох і більше скликань з доволі скромною заробітною платою.

"Проте, саме ці "професійні політики" подекуди демонструють надмірно розкішне життя на широку ногу - елітна нерухомість в престижних місцях, дорогі автівки та відпочинок в екзотичних країнах, недоступний їх виборцям", - сказано у заяві.

Згідно з інформацією, за результатами опрацювання матеріалів ЗМІ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура внесла відомості до ЄРДР за фактом набуття Ляшком у власність активів у значному розмірі за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

"Власне з метою встановлення чи спростування факту незаконності отримання вказаного майна антикорупційними органами й розпочато провадження, оскільки попередньо отримана інформація є достатньою для внесення відомостей до ЄРДР", - повідомили в САП.

Таким чином, відповідно до заяви відомства, питання щодо доведеності вини чи невинуватості особи і є функцією органів досудового розслідування та прокурорів САП, твердження депутата Ляшка про начебто замовний характер розслідування та визначеність вини є безпідставними та передчасними.

"Варто також зазначити, що під час допиту сьогодні Олег Ляшко вів себе зухвало та зверхньо по відношенню до детективів та прокурорів, обзиваючи їх нецензурними словами. Деталі вказаного допиту будуть оприлюднені після завершення досудового розслідування", - пообіцяли в САП.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та перебуває на контролі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, що лідер Радикальної партії Олег Ляшко купив будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 мільйонів у смт Козин Київської області.

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Зазначимо, Олег Ляшко отримав дохід 270 тис грн від надання в оренду майна Олександру Миколайовичу Риженкову.