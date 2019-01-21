Ляшко пропонує повернути смертну кару

Він пообіців винести це питання на референдум

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що обіцяє повернути смертну кару.

За словами Ляшка, таке покарання стосуватиметься корупціонерів, зрадників держави та терористів, інформує Hromadske.

"Ми відмовилися від смертної кари. Я вважаю, що на цей надзвичайний період, в якому ми живемо, Україна має повне право заради захисту нас усіх і майбутніх поколінь ввести смертну кару за корупцію, за державну зраду і за тероризм", - заявив Ляшко.

Корупціонерам залишилося недовго і після виборів вони матимуть справу з ним, додав він.

"Кажу всім корупціонерам: вам залишилось недовго - два місяці. Я не дам вам втекти, я знайду вас з-під землі разом з вашими офшорами і вашим майном. У вас є 2 місяці часу, або зараз все повернете народу, або після виборів матимете справу зі мною", - додав лідер "Радикальної партії".

Білорусь є єдиною країною в Європі та на пострадянському просторі, де найвищою мірою покарання є страта.