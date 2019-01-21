Ляшко пропонує повернути смертну кару
За словами Ляшка, таке покарання стосуватиметься корупціонерів, зрадників держави та терористів, інформує Hromadske.
"Ми відмовилися від смертної кари. Я вважаю, що на цей надзвичайний період, в якому ми живемо, Україна має повне право заради захисту нас усіх і майбутніх поколінь ввести смертну кару за корупцію, за державну зраду і за тероризм", - заявив Ляшко.
Корупціонерам залишилося недовго і після виборів вони матимуть справу з ним, додав він.
"Кажу всім корупціонерам: вам залишилось недовго - два місяці. Я не дам вам втекти, я знайду вас з-під землі разом з вашими офшорами і вашим майном. У вас є 2 місяці часу, або зараз все повернете народу, або після виборів матимете справу зі мною", - додав лідер "Радикальної партії".
Білорусь є єдиною країною в Європі та на пострадянському просторі, де найвищою мірою покарання є страта.
Нагадаємо, Німецька федеративна земля Гессен проголосувала за остаточне скасування смертної кари. Близько 83% учасників референдуму у землі Гессен висловилися "за" скасування смертної кари.
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