Ляшко обізвав Тимошенко брехухою, вона його - бобиком і чихуахуа, - ВІДЕО

Колишні партнери по партії і коаліції посварилися на погоджувальній раді

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко обмінялися образами на засіданні погоджувальної ради у вівторок.

Конфлікт спровокував Ляшко, який звинуватив Тимошенко в корупції під час свого виступу.

"Шановна Юліє Володимирівно, коли ви говорите про офшори, поверніть 200 млн доларів, які в 96 році вивели разом з Лазаренком. Це буде найкращий приклад антіофшорной боротьби. Коли ви говорите про корупцію, скажіть своєму партнеру Онищенко, нехай повернеться в Україну і постане перед судом за 3 млрд, вкрадені на нафтогазових свердловинах, і фінансування міністра екології, призначеного за вашою фракцією", - сказав він.

Ляшко заявив, що його політична сила виступає за те, щоб у Верховній Раді було "менше таких брехунів, які сидять в цьому залі", і вказав при цьому в сторону Тимошенко.

Лідер "Батьківщини" у відповідь сказала, що попередні президенти намагалися "принизити її ім'я", але не змогли це зробити.

"І якщо Порошенко зараз хоче зі мною боротися, якщо Порошенко хоче мене і моє ім'я політично принижувати, нехай виходить проти мене самостійно, а не через своїх чихуахуа. Потрібно президенту боротися своїми руками, а не бобиків, які гавкають за його вказівкою", - заявила Тимошенко.

Нагадаємо, що у вівторок зранку в Києві Національна гвардія і поліція оточили урядовий квартал.

17 жовтня лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі зі своїми соратниками бере участь у мітингу під Верховною Радою, також акції відбуваються у всіх обласних центрах.

На мітингу 17 жовтня присутні представники "Батьківщини", "Самопомочі", "Народного контролю", "Руху нових сил", "Справедливості", а також від "Свободи" і "Національного корпусу".

Під час акції основними вимогами демонстрантів буде заклик прийняти три закони: про Антикорупційний суд, скасування депутатської недоторканності, а також новий закон про вибори.