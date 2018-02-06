Ляшко офіційно одружився

За день до знаменної події нардеп виклав зображення себе босого з підписом: "До весілля готовий!"

Народний депутат України Олег Ляшко офіційно оформив стосунки зі своєю цивільною дружиною Росітою Сайранен.

Фото із церемонії реєстрації шлюбу політик опублікував у Facebook.

"Нова українська родина. Більше щасливих сімей і дітей у нашій рідній найкращій Україні", - підписав Ляшко фотографію.

За годину до цього на його сторінці з'явилося фото з підписом "Щасливі разом".



Фото: facebook.com/O.Liashko

У суботу вранці Олег Валерійович розмістив у соцмережі відео, на якому він із "нареченою" співає в караоке "Ах эта свадьба пела и плясала".

Олег Ляшко із Росітою разом уже 20 років, але стосунки офіційно не реєстрували. Подружжя виховує спільну доньку Владиславу.