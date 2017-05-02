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Ляшко оприлюднив ім'я депутата, який побив поліцейського на блокпосту в Бахмуті

За словами Ляшка, поліцейського вдарив нардеп Парасюк
Олег Ляшко заявив, що нардепом, який вдарив поліцейського на Донеччині, був народний депутат Володимир Парасюк.
Ляшко оприлюднив ім Олег Ляшко. Фото: Osman Karimov/facebook.com

Про це лідер "Радикальної Партії" написав на своїй сторінці у Facebook.

"Володимир Парасюк ударив поліцейського на Донеччині. Це нижче плінтуса і дуже поганий приклад для всіх українців, чим би Парасюк не мотивував свої дії. Володимир або має тримати себе в руках, або лікуватися", – написав Ляшко.

"Кожен – незалежно від статусу і заслуг – має дотримуватися законів України, якщо ми поважаємо свою країну. При бардаку і вседозволеності не буде держави", – додав нардеп.

Нагадаємо, сьогодні співробітник Бахмутського відділу поліції звернувся до місцевої лікарні із забоєм грудної клітини та був госпіталізований. Виявилося, що ушкодження поліцейський отримав у результаті бійки з народним депутатом, який бере участь у торговельній блокаді окупованих територій.

Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" планують повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами у середині лютого.

27 січня ветерани АТО заявили, що готові пропускати вугілля, якщо буде посилено контроль за тим, що знаходиться у вагонах.

 

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05 02 2017 20:17
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