Ляшко оприлюднив ім'я депутата, який побив поліцейського на блокпосту в Бахмуті
Про це лідер "Радикальної Партії" написав на своїй сторінці у Facebook.
"Володимир Парасюк ударив поліцейського на Донеччині. Це нижче плінтуса і дуже поганий приклад для всіх українців, чим би Парасюк не мотивував свої дії. Володимир або має тримати себе в руках, або лікуватися", – написав Ляшко.
"Кожен – незалежно від статусу і заслуг – має дотримуватися законів України, якщо ми поважаємо свою країну. При бардаку і вседозволеності не буде держави", – додав нардеп.
Нагадаємо, сьогодні співробітник Бахмутського відділу поліції звернувся до місцевої лікарні із забоєм грудної клітини та був госпіталізований. Виявилося, що ушкодження поліцейський отримав у результаті бійки з народним депутатом, який бере участь у торговельній блокаді окупованих територій.
Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" планують повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами у середині лютого.
27 січня ветерани АТО заявили, що готові пропускати вугілля, якщо буде посилено контроль за тим, що знаходиться у вагонах.
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