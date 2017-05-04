Ляшко отримав 270 тис грн від батька Риженкова, який керує компанією групи Ахметова

З початку минулого року Ляшко почав відвідувати підприємства, які належать Ахметову та лобіювати інтереси "Метінвесту"

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко отримав дохід 270 тис грн від надання в оренду майна Олександру Миколайовичу Риженкову.

Такі дані народний депутат вніс до декларації про доходи, пишуть Наші гроші.

В документі відсутня інформація про яке майно йде мова.

Риженков Олександр Миколайович – так звуть батька Юрія Риженкова, генерального директора ТОВ "Метнінвест Холдинг". Це управляюча компанія групи "Метінвест", яка належить Рінату Ахметову та його бізнес-партнеру, народному депутату Вадиму Новинському.

З початку минулого року Ляшко почав відвідувати підприємства, які належать Ахметову та лобіювати інтереси "Метінвесту". Наприклад, в питаннях мита на вивіз металобрухту та тарифів на перевезення вантажів залізницею.

В жовтні Ляшко вказав, що володіє двома квартирами в Києві площею 367 кв м та 95 кв. Також у його власності був гараж в Прилуках Чернігівської , офіс та парковка в столиці, а також низка земельних ділянок в Княжичах під Києвом.

В січні Ляшко додав в декларацію інформацію про купівлю у Артема Савицького великого будинку в Козині площею 550 кв м. Раніше лідер Радикальної партії вказував, що орендував майже половину цього будинку. Разом з двома земельними ділянками площею 0,60 га нове придбання обійшлося Ляшку в 15 млн грн.

У лідера Радикальної партії також Toyota Land Cruiser 2004 р.в. та Mercedes-Benz S 500L 4matik 2006 р.в.

Нагадаємо, голова Радикальної партії Олег Ляшко оприлюднив свою декларацію за 2016 рік. Серед доходів політика вказано 218 750 гривень гонорарів від компанії "Новини 24 години" (мовить під логотипом Newsone).