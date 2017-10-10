Ляшко отримав від ахметівців 15 мільйонів за нерухомість

Лідер “Радикальної партії” Олег Ляшко продав нерухомість за 15,9 млн грн.

Такі зміни народний депутат вніс у свою декларацію.

На початку 2017 року Олег Ляшко купив будинок на 550 кв м і дві земельні ділянки, загальною площею 0,6 га, у смт. Козин (Конча-Заспа). Загальна вартість - 15 млн грн.

Придбав нерухомість за 15 млн грн - Олександр Миколайович Риженков. За даними видання “Наші гроші”, так звуть батька Юрія Риженкова, генерального директора ТОВ "Метінвест Холдинг". Це управляюча компанія групи "Метінвест", яка належить Ринату Ахметову та його бізнес-партнеру, народному депутату Вадиму Новинському, інформують "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Навесні 2017 року НАБУ порушило справу щодо лідера “Радикальної партії” Олега Ляшка. Антикорупційне бюро підозрює народного депутата у незаконному збагаченні.

Підставою для порушення кримінального провадження стало розслідування. В матеріалі журналісти розповіли про рухоме та нерухоме майно родини депутата та його бізнес-інтереси. Зокрема, протягом 2016-2017 років політик, який формально ніколи не мав бізнесу, придбав будинок за 15 млн грн, ще один - за 5 млн грн купила його цивільна дружина Росіта. Про це йдеться в розслідуванні "Наших грошей" "Рятівник" Ляшко: звідки беруться і на що витрачаються радикальні мільйони”.