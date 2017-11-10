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Ляшко продав екс-регіоналу квартиру, яку ранішездавав йому в оренду

Яку саме квартиру купив Риженков, радикал не уточнив
Лідер "Радикальної партії", нардеп Олег Ляшко підтвердив продаж власної квартири за 15,9 мільйонів гривень колишньому регіоналу, наближеному до олігарха Рината Ахметова.
Ляшко продав екс-регіоналу квартиру, яку ранішездавав йому в оренду Олег Ляшко. Фото: Сергій Нужненко.

Повідомили в прес-службі, посилаючись на слова нардепа, пише "Українська правда".

На запитання, яке саме майно продав Ляшко, він відповів, що продав квартиру. Хоча не уточнив, яку саме.

В його декларації зазначено, що він володіє двома квартирами у Києві, площею 367,2 кв.м та 95,50 кв.м, а також однією квартирою у Києві, площею у 66,30 кв.м у співвласності зі своєю цивільною дружиною Росітою Сайранен.

Також лідер "Радикальної партії" підтвердив, що продав житло саме екс-регіоналу, людині близькій до бізнесмена, колишнього депутата  та основного спонсора "Партії регіонів" Ахметова.

"Продав квартиру. Так, саме Риженков орендував у мене квартиру, яку потім він і купив", - сказав Ляшко.

"Риженков Олександр Миколайович був народним депутатом парламенту попереднього скликання і очолював фінансово-банківський комітет, у якого я був заступником. Герой України, колишній директор Донецького металургійного заводу", - додав він.

Олександр Риженков колишній депутат Верховної Ради від "Партії регіонів" і батько Юрія Риженкова, генерального директора ТОВ "Метінвест Холдинг". Це управляюча компанія групи "Метінвест", яка належить Рінату Ахметову та його бізнес-партнеру, народному депутату Вадиму Новинському.

Нагадаємо, Олег Ляшко продав нерухомість за 15,9 млн грн. Такі зміни народний депутат вніс у свою декларацію.

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11 10 2017 11:18
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