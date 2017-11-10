Ляшко продав екс-регіоналу квартиру, яку ранішездавав йому в оренду

Лідер "Радикальної партії", нардеп Олег Ляшко підтвердив продаж власної квартири за 15,9 мільйонів гривень колишньому регіоналу, наближеному до олігарха Рината Ахметова.

Повідомили в прес-службі, посилаючись на слова нардепа, пише "Українська правда".

На запитання, яке саме майно продав Ляшко, він відповів, що продав квартиру. Хоча не уточнив, яку саме.

В його декларації зазначено, що він володіє двома квартирами у Києві, площею 367,2 кв.м та 95,50 кв.м, а також однією квартирою у Києві, площею у 66,30 кв.м у співвласності зі своєю цивільною дружиною Росітою Сайранен.

Також лідер "Радикальної партії" підтвердив, що продав житло саме екс-регіоналу, людині близькій до бізнесмена, колишнього депутата та основного спонсора "Партії регіонів" Ахметова.

"Продав квартиру. Так, саме Риженков орендував у мене квартиру, яку потім він і купив", - сказав Ляшко.

"Риженков Олександр Миколайович був народним депутатом парламенту попереднього скликання і очолював фінансово-банківський комітет, у якого я був заступником. Герой України, колишній директор Донецького металургійного заводу", - додав він.

Олександр Риженков колишній депутат Верховної Ради від "Партії регіонів" і батько Юрія Риженкова, генерального директора ТОВ "Метінвест Холдинг". Це управляюча компанія групи "Метінвест", яка належить Рінату Ахметову та його бізнес-партнеру, народному депутату Вадиму Новинському.

Нагадаємо, Олег Ляшко продав нерухомість за 15,9 млн грн. Такі зміни народний депутат вніс у свою декларацію.