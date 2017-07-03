Ляшко розповів, що його і ще 3 депутатів викликає ГПУ

Раніше повідомлялося, що НАБУ викликало на допит народного депутата "Радикальної партії" Андрія Лозового

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявляє, що його та ще низку депутатів викликають на допит у Генпрокуратуру.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці у вівторок ввечері.

"Генпрокурор Луценко знову викликає мене і Андрія Лозового на допит. Видно, бідолагу давить жаба, що преса зовсім про нього забула на фоні справи Насірова, ініційованої НАБУ і САП", - заявив Ляшко.

Політик також оприлюднив документ, який свідчить про те, що ГПУ викликає на допит чотрьох нардепів, серед яких також — член фракції "Народний фронт" Андрій Левус, а також позафракційний Андрій Білецький.

Раніше повідомлялося, що НАБУ викликало на допит народного депутата "Радикальної партії" Андрія Лозового.

"У листі НАБУ до мене із викликом на допит не вказана причина допиту. За моєю інформацією, кличуть як свідка у справі про продаж посади міністра екології менеджеру олігарха Олександра Онищенка Ігорю Шевченку", - повідомив тоді сам Лозовий.