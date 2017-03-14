ПОЛІТИКА НОВИНИЛідер Радикальної партії Олег Ляшко увійшов до складу української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), замінивши однопартійця Андрія Лозового.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ляшко увійшов до складу української делегації в ПАРЄ
Лідер Радикальної Партії змінить Андрія Лозового
Олег Ляшко. Фото: Влад Содель / apostrophe.com.ua
"У складі делегації в ПАРЄ заміна. Замість Андрія Лозового, що склав повноваження, на поле дипломатичних баталій за квотою РПЛ виходить Олег Ляшко. Перекладачі ПАРЄ терміново вчать слово skotyniaka", - повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв у Facebook.
Нагадаємо, нардеп від "Народного фронту" Георгій Логвинський, який є членом української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, повідомив про обрання його віце-президентом Асамблеї.
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14 03 2017 17:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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