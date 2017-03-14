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Ляшко увійшов до складу української делегації в ПАРЄ

Лідер Радикальної Партії змінить Андрія Лозового
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко увійшов до складу української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), замінивши однопартійця Андрія Лозового.
Ляшко увійшов до складу української делегації в ПАРЄ Олег Ляшко. Фото: Влад Содель / apostrophe.com.ua

"У складі делегації в ПАРЄ заміна. Замість Андрія Лозового, що склав повноваження, на поле дипломатичних баталій за квотою РПЛ виходить Олег Ляшко. Перекладачі ПАРЄ терміново вчать слово skotyniaka", - повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв у Facebook.

Нагадаємо, нардеп від "Народного фронту" Георгій Логвинський, який є членом української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, повідомив про обрання його віце-президентом Асамблеї.

 
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