Ляшко увійшов до складу української делегації в ПАРЄ

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко увійшов до складу української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), замінивши однопартійця Андрія Лозового.

"У складі делегації в ПАРЄ заміна. Замість Андрія Лозового, що склав повноваження, на поле дипломатичних баталій за квотою РПЛ виходить Олег Ляшко. Перекладачі ПАРЄ терміново вчать слово skotyniaka", - повідомив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв у Facebook.

Нагадаємо, нардеп від "Народного фронту" Георгій Логвинський, який є членом української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, повідомив про обрання його віце-президентом Асамблеї.