Ляшко задекларував понад 20 млн грн доходу за 2017 рік

Голова "Радикальної партії" Олег Ляшко задекларував 20,6 млн гривень доходів і $484 тисяч готівки.

Згідно з декларацією політика, 259,3 тисяч гривень доходу становила заробітна плата, 252,8 тисяч - забезпечення депутатської діяльності, 1,8 млн гривень - відсотки від вкладів в Державному Ощадбанку і банку "Аркада", 571 тисяч - виграш у лотереї "Фаворит спорт", 1,9 млн гривень - дохід від надання майна в оренду, а 15,9 млн гривень - дохід від відчуження нерухомості.

Готівкою депутат задекларував $484 тисяч доларів (у 2016 році - $30 тисяч), €70 тисяч і 839 тисяч гривень (у 2016 році - 400 тисяч гривень), на рахунках в Ощадбанку - 4,4 млн гривень (у 2016 році - 391 тисяч гривень) та $713 тисяч.

Також цьогоріч Ляшко придбав житловий будинок (357,1 кв. м) та земельну ділянку (6 539 кв. м) в Козині (Київська область).

У власності парламентарія також є 6 земельних ділянок (загальною площею 12,6 тисяч кв. м), дві квартири (95,5 кв. м) і офіс в Києві (183 кв. м). Крім того, Ляшко орендує частину житлового будинку (75,4 кв. м) в Козині.

У Ляшка є автомобіль Toyota Prado 2004 року випуску, а в 2017 році він почав орендувати Toyota Land Cruiser 200 2013 року випуску.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко задекларував 5,1 млн гривень доходів у 2017 році.

Президент Петро Порошенко також відзвітував про доходи, витрати і благодійність за 2017 рік.

Доходи прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана за 2017 рік зросли на 1,3 млн грн і склали 17,1 млн грн.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов задекларував понад 2,6 млн грн доходу, отриманого упродовж 2017 року.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій задекларував за 2017 рік 289 тис. грн заробітної плати та подарунки на суму 444 тис. грн. Також він став власником квартири площею понад 90 кв. м у Львові.