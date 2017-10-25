Ляшко задекларував виграш у лотерею на суму 571 тис грн

В документі зазначені три виграші

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко виграв в лотерею 571 тис. гривень.

Про це він повідомив 24 жовтня в своїй декларації на сайті Національного антикорупційного бюро.

Ляшко задекларував три виграші в незазначеній лотереї компанії УНЛ ( "Суперлото", "Кено", "Лото Максима"): 283 560, 153 485 і 134 000 гривен.

На сайті УНЛ регулярно повідомляють про великих виграші, за останні два місяці їх було небагато: 1 вересня в Києві зірвали 250 тисяч гривень в "Кено", 19 вересня в Києві зірвали джекпот в "Лото Максима" на 684 тисячі гривень, 28 вересня знову зірвали джекпот в "Лото Максима" на 295 тисяч гривень.

Відповідно до Податкового кодексу України діють такі правила оподаткування виграшів в лотерею: 18% - відрахувань до державного бюджету України; 1,5% - відрахування на підтримку української армії.

Раніше Олег Ляшко підтвердив продаж власної квартири за 15,9 мільйонів гривень колишньому регіоналу, наближеному до олігарха Рината Ахметова.

Нагадаємо, що Ляшко купив будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 мільйонів у смт Козин Київської області.