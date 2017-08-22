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Ляшко закликає прикордонників стріляти в Саакашвілі на кордоні

Саакашвілі заявив, що закликами Ляшка має зайнятися Генпрокуратура України
Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко хоче, щоб прикордонники стріляли у колишнього президента Грузії екс-главу Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі, якщо той спробує перетнути кордон.
Ляшко закликає прикордонників стріляти в Саакашвілі на кордоні Олег Ляшко. Фото: Сергій Нужненко.

Ляшко написав на своїй сторінці у Facebook, що "тільки вороги України або лохи можуть повестися на істеричні заклики Саакашвілі допомогти йому прорвати український кордон".

"Саакашвілі незадоволений рішенням свого корєша Порошенка забрати в нього паспорт, який він незаконно отримав?! Наймай найкращих адвокатів і йди судись! Але кордони моєї країни - священні, недоторкані і на замку! Тому звертаюся до наших героїчних прикордонників без жодного вагання стріляти на ураження проти кожного, хто прориває кордон", - написав він.

Водночас Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook заявив, що закликами Ляшка має зайнятися Генпрокуратура України.

"Я б не звернув увагу на заяву цієї істерички, але я добре пам'ятаю, що позбавили мене громадянства формально після звернення Ляшка, а також одного із членів його фракції… Я хочу звернутися до Генерального прокурора Луценка. Ви дуже швидко реагуєте на заяви справжніх опозиціонерів. Те що зробив Ляшко, ця дія передбачає покарання кримінальним кодексом України. За це передбачено від 2 до 5 років позбавлення свободи", - заявив він.

Нагадаємо, наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства, після чого той неодноразово заявляв про плани повернутися в Україну.

Саакашвілі висловив бажання взяти участь у судовому процесі з оскарження позбавлення його українського громадянства.

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