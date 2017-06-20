Ляшко займається управлінням компанією, - НАЗК

Національне агентство з запобігання корупції (НАЗК) викликає голову фракції "Радикальної партії" у Верховній Раді Олега Ляшка для дачі пояснень про можливе поєднання депутатства з управлінням компанією.

НАЗК очікує Ляшка 21 червня о 10:00 або в інший будь-який зручний для нього час, повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерело в НАЗК.

Під час перевірки електронної декларації Ляшка за 2015 рік НАЗК виявило ознаки порушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-4 Кодексу про адміністративні правопорушення в частині суміщення з іншими видами діяльності.

Це порушення карається штрафом від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5,1 - 8,5 тис. гривень) з конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності.

Згідно ст. 25 закону "Про запобігання корупції", вищим державним чиновникам забороняється входити до складу правління чи спостережної ради прибуткової компанії.

НАЗК встановило, що Ляшко порушив цю норму і входить до складу правління юридичної особи.

При цьому співрозмовник не уточнив назву компанії.

Нагадаємо, що лідер Радикальної партії Олег Ляшко купив будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 мільйонів у смт Козин Київської області.

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Зазначимо, Олег Ляшко отримав дохід 270 тис грн від надання в оренду майна Олександру Миколайовичу Риженкову.