Ляшкові фінансують з держбюджету броньований Кадиллак за ціною Ланоса
Вартість оренди броньованого Кадиллаку складає 6,5 тисяч гривень на місяць, йдеться у розслідуванні Мар'яни Мотрунич "Черга в касу" для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".
Гроші за авто отримує радник Ляшка та помічник нардепа від РПЛ Олексія Ленського - Олександр Гулак.
Ринкова вартість автомобіля, за оцінкою програми складає від 150 тис дол. У фінзвіті партії балансова вартість машини - 1 млн 800 тис.
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За вартість оренди броньованого кадиллаку лідера Радикальної партії в Києві неможливо взяти автомобіль у жодної з прокатних агенцій. Натомість у приватних оголошеннях міститься оголошення про оренду Ланосу в службу таксі за співмірні гроші.
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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко минулого року отримав з держбюджету на партію біля 17 млн грн.
Нагадаємо, Олег Ляшко отримав дохід 270 тис грн від надання в оренду майна Олександру Миколайовичу Риженкову.
Раніше Ляшко оприлюднив свою декларацію за 2016 рік. Серед доходів політика вказано 218 750 гривень гонорарів від компанії "Новини 24 години" (мовить під логотипом Newsone).
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