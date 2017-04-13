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Ляшкові фінансують з держбюджету броньований Кадиллак за ціною Ланоса

Вартість оренди броньованого Кадиллаку складає 6,5 тисяч гривень на місяць
Лідер радикалів Олег Ляшко їздить на броньованому Cadillac Escaladе 2011 року випуску. Авто, яке партія орендує у радника Ляшка, оплачується з державних коштів.
Ляшкові фінансують з держбюджету броньований Кадиллак за ціною Ланоса Олег Ляшко. Фото: joinfo.ua

Вартість оренди броньованого Кадиллаку складає 6,5 тисяч гривень на місяць, йдеться у розслідуванні Мар'яни Мотрунич "Черга в касу" для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Гроші за авто отримує радник Ляшка та помічник нардепа від РПЛ Олексія Ленського - Олександр Гулак.

Ринкова вартість автомобіля, за оцінкою програми складає від 150 тис дол. У фінзвіті партії балансова вартість машини - 1 млн 800 тис.

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Фото: bihus.info


Фото: bihus.info

За вартість оренди броньованого кадиллаку лідера Радикальної партії в Києві неможливо взяти автомобіль у жодної з прокатних агенцій. Натомість у приватних оголошеннях міститься оголошення про оренду Ланосу в службу таксі за співмірні гроші.


Скріншот

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко минулого року отримав з держбюджету на партію біля 17 млн грн.

Нагадаємо, Олег Ляшко отримав дохід 270 тис грн від надання в оренду майна Олександру Миколайовичу Риженкову.

Раніше  Ляшко оприлюднив свою декларацію за 2016 рік. Серед доходів політика вказано 218 750 гривень гонорарів від компанії "Новини 24 години" (мовить під логотипом Newsone).

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13 04 2017 13:20
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