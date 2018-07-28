CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗгідно з даними Національного управління океану та атмосфери, щонайменше 118 історичних рекордів температур були встановлені цього місяця по всьому світу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Липнева спека побила 118 історичних температурних рекордів
Високі температури спостерігалися зокрема в США, Японії, Європі
Фото: gettyimages.com
Про це пише "Голос Америки".
Серед іншого, температура в Японії в понеділок досягла 41°C – найвищої позначки в історії.
Рекорди були зафіксовані також у США – у штатах Массачусетс, Мен, Вайомінг, Колорадо, Орегон, Нью-Мексико та Техас.
У Норвегії, Швеції та Фінляндії спостерігалися температури вище 32°C.
Нагадаємо, в канадській провінції Квебек через високу температуру повітря померли 54 людини.
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