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Липнева спека побила 118 історичних температурних рекордів

Високі температури спостерігалися зокрема в США, Японії, Європі
Згідно з даними Національного управління океану та атмосфери, щонайменше 118 історичних рекордів температур були встановлені цього місяця по всьому світу.
Липнева спека побила 118 історичних температурних рекордів Фото: gettyimages.com

Про це пише "Голос Америки".

Серед іншого, температура в Японії в понеділок досягла 41°C – найвищої позначки в історії.

Рекорди були зафіксовані також у США – у штатах Массачусетс, Мен, Вайомінг, Колорадо, Орегон, Нью-Мексико та Техас.

У Норвегії, Швеції та Фінляндії спостерігалися температури вище 32°C.

Нагадаємо, в канадській провінції Квебек через високу температуру повітря померли 54 людини.

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28 07 2018 23:30
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