Липнева спека побила 118 історичних температурних рекордів Високі температури спостерігалися зокрема в США, Японії, Європі

Згідно з даними Національного управління океану та атмосфери, щонайменше 118 історичних рекордів температур були встановлені цього місяця по всьому світу.

Фото: gettyimages.com

Про це пише "Голос Америки". Серед іншого, температура в Японії в понеділок досягла 41°C – найвищої позначки в історії. Рекорди були зафіксовані також у США – у штатах Массачусетс, Мен, Вайомінг, Колорадо, Орегон, Нью-Мексико та Техас. У Норвегії, Швеції та Фінляндії спостерігалися температури вище 32°C. Нагадаємо, в канадській провінції Квебек через високу температуру повітря померли 54 людини.

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