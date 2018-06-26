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Лише 13% українців вважають, що справи в країні йдуть у правильному напрямку, - ІНФОГРАФІКА

Чим старші респонденти, тим частіше вони говорять про погіршення власного економічного становища
Опитування соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 14-24 червня серед населення України у віці від 18 років і старше. Методом формалізованого інтерв'ю опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.
Лише 13% українців вважають, що справи в країні йдуть у правильному напрямку, - ІНФОГРАФІКА Фото: з відкритих джерел

76% українців переконані, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, 13% - висловлюють протилежну думку, 11% - вагаються з оцінками у цьому питанні.

Відносно менше песимізму висловлюють мешканці центральних та західних регіонів, найвищий рівень критики на Півдні. 


Інфографіка: ratinggroup.ua


Інфографіка: ratinggroup.ua

Лише 8% опитаних заявляють про покращення економічного становища їхніх родин за останні півроку.

60% навпаки говорять про погіршення. А 30% якихось змін не помітили.

Найбільше тих, хто бачить погіршення особистого майнового стану, - на Півдні (74%), найменше - на Заході (40%). 


Інфографіка: ratinggroup.ua

Разом з тим за вступ до Європейського союзу висловлюються 51% опитаних, проти вступу - 29%, за вступ до НАТО - 44%, проти - 36%. 


Інфографіка: ratinggroup.ua


Інфографіка: ratinggroup.ua
 

Нагадаємо, фонд "Демократичні ініціативи" та Центр Разумкова оприлюднили чергові рейтинги можливих кандидатів у президенти, а також політичних партій.

 
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26 06 2018 13:56
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