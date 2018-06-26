Лише 13% українців вважають, що справи в країні йдуть у правильному напрямку, - ІНФОГРАФІКА
76% українців переконані, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, 13% - висловлюють протилежну думку, 11% - вагаються з оцінками у цьому питанні.
Відносно менше песимізму висловлюють мешканці центральних та західних регіонів, найвищий рівень критики на Півдні.
Інфографіка: ratinggroup.ua
Інфографіка: ratinggroup.ua
Лише 8% опитаних заявляють про покращення економічного становища їхніх родин за останні півроку.
60% навпаки говорять про погіршення. А 30% якихось змін не помітили.
Найбільше тих, хто бачить погіршення особистого майнового стану, - на Півдні (74%), найменше - на Заході (40%).
Інфографіка: ratinggroup.ua
Разом з тим за вступ до Європейського союзу висловлюються 51% опитаних, проти вступу - 29%, за вступ до НАТО - 44%, проти - 36%.
Інфографіка: ratinggroup.ua
Інфографіка: ratinggroup.ua
Нагадаємо, фонд "Демократичні ініціативи" та Центр Разумкова оприлюднили чергові рейтинги можливих кандидатів у президенти, а також політичних партій.
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