Лише 14% електронних браслетів – справні, - Нацполіція

На сьогодні в Національній поліції України всього в наявності є 476 електронних засобів контролю, з яких тільки 67 (або 14%) – в справному стані.

"Наразі у підрозділах Національної поліції України є 476 електронних засобів контролю, з яких 67 перебувають у технічно справному стані", – повідомили в Департаменті зв'язку і телекомунікацій Національної поліції України, інформує "УНН".

При цьому у відомстві уточнили, що співробітники поліції надягли браслети на 67 осіб.

У той же час, за інформацією поліції, протягом десяти місяців цього року було 1375 постанов судів про застосування електронного засобу контролю, але не виконано 818 постанов через відсутність необхідного обладнання.

7 листопада на Олександра Авакова наділи електронний браслет згідно з рішенням Солом'янського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу. Спочатку на нього не змогли надягти електронний браслет, оскільки засобів контролю не було в наявності.