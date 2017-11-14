Лише 14% електронних браслетів – справні, - Нацполіція
"Наразі у підрозділах Національної поліції України є 476 електронних засобів контролю, з яких 67 перебувають у технічно справному стані", – повідомили в Департаменті зв'язку і телекомунікацій Національної поліції України, інформує "УНН".
При цьому у відомстві уточнили, що співробітники поліції надягли браслети на 67 осіб.
У той же час, за інформацією поліції, протягом десяти місяців цього року було 1375 постанов судів про застосування електронного засобу контролю, але не виконано 818 постанов через відсутність необхідного обладнання.
7 листопада на Олександра Авакова наділи електронний браслет згідно з рішенням Солом'янського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу. Спочатку на нього не змогли надягти електронний браслет, оскільки засобів контролю не було в наявності.
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