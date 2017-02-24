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Лише 15 жителів лишилися у Водяному, яке є постійною мішенню для бойовиків

Окупанти продовжують обстрілювати населений пункт Водяне
У населеному пункті Водяне, що неподалік Маріуполя, залишились лише 15 мешканців.
Лише 15 жителів лишилися у Водяному, яке є постійною мішенню для бойовиків Фото:facebook.com/ato.news

"З того боку нам протистоїть ворожа мінометна батарея. Вогонь ведеться переважно вночі. Противник підступний. Схоже, що бойовики не чули про "режим тиші". Стріляють з танків, гранатометів, кулеметів, регулярно влаштовують провокації", - повідомляє прес-центр АТО з посиланням на командира взводного пункту, на одній з позицій в районі Водяного.

"Через їхні злочинні дії майже усі місцеві покинули селище. Залишилося близько 15 мешканців", – додав він.

Нагадаємо, Авдіївка, яка стоїть поряд із лінією розмежування, лишилася без води внаслідок обстрілу Донецької фільтрувальної станції.

Зазначимо, за минулу добу в зоні АТО було зафіксовано 83 обстріли. Один український військовий загинув, ще двоє отримали поранення.

 

 

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24 02 2017 10:41
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