Лише чверть довоєнних обсягів брухту заготовляють в Україні – УАВтормет

Протягом 10 місяців 2022 року обсяги заготівлі металобрухту скоротилися на 74,6% до показників минулого року.

Про це повідомляє Асоціація вторинних металів (УАВтормет) в Telegram.

Так, в січні-жовтня 2022 року обсяги заготовленого брухту чорних металів в Україні склали 875,3 тисячі тонн проти 3,4 мільйона тонн минулоріч, що дорівнює лише 25,4%.

За інформацією Асоціації, відповідно, обсяги постачання металобрухту на вітчизняні меткомбінати скоротилося на 71,1% - до 801,1 тисячі тонн проти 2,7 мільйона тонн в січні-жовтні 2021 року.

Станом на 1 листопада технологічні запаси металобрухту на меткомбінатах оцінюються в 20-25 тисяч тонн.

Як повідомлялося, Українські металургійні підприємства за 10 місяців 2022 року виробили 5,84 мільйона тонн сталі проти 17,9 мільйона тонн за аналогічний період минулого року. Україна закликає США ввести санкції проти російської металургії та включити українську руду й інші продукти в західний ланцюг поставок, замінивши на цих ринках росію.