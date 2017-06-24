Лише п'ять абітурієнтів набрали максимум балів на ЗНО з української мови та літератури, – Кириленко

Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко зазначив, що лише п'ять абітурієнтів набрали максимум 200 балів під час зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на прес-службу віце-прем’єр-міністра.

За словами Кириленка, під час іспиту з української мови та літератури, який складали всі абітурієнти (він необхідний для вступу до будь-якого вишу), лише п'ять випускників набрали максимум 200 балів. 7,5% не склали тест з цього предмета.

"Напевно, посилились вимоги до знання української мови та літератури", – прокоментував віце-прем’єр-міністр.

Він нагадав, що буде додаткова сесія ЗНО з 3 до 12 липня.

Кириленко також звернув увагу, що ті випускники, які перебувають під тимчасовою окупацією, державою не забуті та можуть розраховувати на підтримку українського уряду. Для цього з 19 червня до 30 вересня в університетах діятимуть освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна". Детальний перелік цих ВНЗ є на сайті Міністерства освіти і науки. Вступати через освітні центри можуть як особи, які мають український документ про освіту та сертифікати ЗНО 2016 або 2017 року, так і ті, хто не має українського документа про освіту і не складав ЗНО.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко підписав Закон України № 2026-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України".