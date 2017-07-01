Лише тупі і дурні люди вважають, що добрі стосунки з Росією це погано, - Трамп
Таку думку Трамп висловив у Твіттері - у трьох поспіль твітах.
"Мати добрі стосунки з Росією – це добра річ, а не погана. Лише "тупі" люди або дурні думають що це погано!", - написав Трамп.
"Ми і без того маємо досить проблем у світі. При мені як президенті Росія поважатиме нас набагато більше, ніж тепер, - продовжив він. - І обидві країни, можливо, працюватимуть разом для вирішення деяких з багатьох величезних та нагальних світових проблем та питань".
Заява Трампа з'явилася на фоні оприлюднення доповіді американських спецслужб щодо кібератак Росії на США під час минулої виборчої кампанії.
Нагадаємо, що у доповіді йдеться, зокрема, що рішення про хакерську кампанію з метою посприяти перемозі Трампа ухвалював особисто президент Росії Володимир Путін.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: