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Лише тупі і дурні люди вважають, що добрі стосунки з Росією це погано, - Трамп

Трамп каже, що за його президентства Росія поважатиме США більше, ніж тепер
Обраний президентом США Дональд Трамп висловився за добрі відносини з Росією і назвав дурнями тих, хто проти цього.
Лише тупі і дурні люди вважають, що добрі стосунки з Росією це погано, - Трамп Дональд Трамп. Фото: Reuters / Brian Snyder

Таку думку Трамп висловив у Твіттері - у трьох поспіль твітах.

"Мати добрі стосунки з Росією – це добра річ, а не погана. Лише "тупі" люди або дурні думають що це погано!", - написав Трамп.

"Ми і без того маємо досить проблем у світі. При мені як президенті Росія поважатиме нас набагато більше, ніж тепер,  - продовжив він. - І обидві країни, можливо, працюватимуть разом для вирішення деяких з багатьох величезних та нагальних світових проблем та питань".

Заява Трампа з'явилася на фоні оприлюднення доповіді американських спецслужб щодо кібератак Росії на США під час минулої виборчої кампанії.

Нагадаємо, що у доповіді йдеться, зокрема, що рішення про хакерську кампанію з метою посприяти перемозі Трампа ухвалював особисто президент Росії Володимир Путін.

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07 01 2017 19:33
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