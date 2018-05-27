Лист до Меркель із закликом врятувати Сенцова підписали 363 діячі культури

363 активісти і відомі особи поставили підписи під листом на ім'я канцлерки ФРН Ангели Меркель і міністра закордонних справ Хайко Мааса із закликом взяти участь у вирішенні долі українського режисера Олега Сенцова.

Збір підписів тривав 3 доби, повідомляє "Укрінформ".

"Всього під листом поставили свої підписи 363 людини", – розповіли ініціатори створення листа.

У листі зазначається, що 11 травня 2014 року український кінематографіст і активіст Олег Сенцов і активіст Олександр Кольченко були заарештовані в анексованому Росією Криму за публічну критику вторгнення Росії на український півострів, і наводяться деталі "політичного шоу-випробування".

Йдеться про те, що час від часу в засобах масової інформації з'являються повідомлення про можливий обмін ув'язненими і навіть передбачаються "обмінні списки" між Україною і Росією. Процес переговорів йде дуже повільно, немає публічної інформації про досягнуті компроміси, а близько 64 українських політичних ув'язнених як і раніше перебувають у російських в'язницях.

"Громадяни України страждають від необгрунтованих умов тримання під вартою і зазнають тиску і тортур. Вони втрачають фізичне і психічне здоров'я і назавжди відокремлені від своїх сімей", – пишуть активісти.

Вони також наголошують на погіршенні стану здоров'я Сенцова у зв'язку із голодуванням.

"Олег Сенцов не має бути жертвою політичної несправедливості в Росії. Ми закликаємо вас зробити все можливе, щоб урятувати життя Олега Сенцова й полегшити звільнення українських політв'язнів", – закликали підписанти листа.

Серед підписантів – лауреати Нобелівської премії Світлана Алексієвич і Герта Мюллер.

Нагадаємо, в Росії понад 130 діячів науки та культури підписалися під спільним зверненням із закликом відпустити на свободу українського режисера Олега Сенцова.