Лист пасажира затонулого "Титаніка" продали на аукціоні за $166 тис

Останній відомий лист пасажира затонулого в 1912 році лайнера "Титанік" продали на аукціоні за рекордну суму 126 тисяч фунтів (близько 166 тисяч доларів).

Про це повідомляє The Guardian.

Автором листа був пасажир першого класу Олександр Оскар Хольверсон. Він написав його матеріі зазначивши, що "якщо все піде добре, ми прибудемо в Нью-Йорк в середу".



Фото: HENRY ALDRIDGE & SON/HANDOUT

Хольверсон був продавцем, і одним з понад 1500 пасажирів та екіпажу, що загинули, коли 14 січня 1912 року "Титанік" затонув. Його тіло було знайдене за кілька днів, а особисті речі відправлені назад його братові в штаті Міннесота, США. Серед них - кишеньковий зошит, в якому згорнули лист, який був сильно пошкоджений водою.

Аукціоніст Ендрю Олдрідж наголосив, що цей лист є найвижливішим з "Титаніка", який коли-небудь довелося виставляти на продаж.

Нагадаємо, у 2013 році скрипку з відомого лайнера "Титанік", яка грала, щоб заспокоїти пасажирів, коли судно почало тонути, виставили на аукціон.

Також з травня 2018 року компанія Blue Marble Private анонсувала тури, які передбачають занурення на глибину 269 метрів, до місця де 32 роки тому були знайдені останки знаменитого круїзного лайнера.