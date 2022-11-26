Листа українцям написав Папа Франциск: Ваш біль - це мій біль

Папа Римський Франциск у дев’ятий місяць після початку повномасштабної війни росії проти України звернувся з листом до українського народу.

Український переклад листа Папи опублікував сайт Української греко-католицької церкви.

Глава Католицької церкви у листі до українського народу на початку відзначає, що ось уже дев’ять місяців, як на нашій землі була розв’язана "абсурдна, божевільна війна", яка несе вибухи, руйнування, смерті, а багато людей були вимушені залишити домівки та все рідне.

"Поруч із вашими великими ріками щодня проливаються ріки крові та сліз. Єднаю мої сльози з вашими і хочу вам сказати, що немає дня, коли б я не був поруч із вами і не тримав би вас у своєму серці і у своїх молитвах. Ваш біль - це мій біль. На Ісусовому хресті сьогодні я бачу вас — тих, хто страждає від жахів, викликаних цією агресією. І справді, хрест, на якому катували Господа, знову проявляється у жахливих катуваннях, які ми бачимо на трупах, у братських могилах, виявлених у різних містах, у цих та у багатьох інших кривавих картинах, що увірвалися в наші душі і здіймають крик: чому? Як люди можуть ставитися так до інших людей?", - відзначив Папа Франциск.

Понтифік зауважив, що в його пам’яті спливає багато трагічних історій, про які він дізнався, передусім - про дітей, яких було вбито, поранено чи які залишилися сиротами: "Я плачу разом із вами за кожною дитиною, що через цю війну втратила життя, як Кіра з Одеси чи Ліза з Вінниці та сотні інших дітей: у кожній із них усе людство зазнає поразки. Зараз ці діти в утробі Божій, бачать ваші страждання і моляться, щоб вони закінчилися. Але хіба можна не відчувати тривоги за них і за всіх тих, малих і дорослих, кого депортували? Невимірним є біль українських матерів".

Папа також розповів, що думає про українську молодь, яка заради захисту своєї батьківщини була змушені взяти до рук зброю; про дружин, які втратили своїх чоловіків на війні й продовжують жертвувати всім задля своїх дітей; про дорослих, що всіляко намагаються захистити своїх рідних; про людей старшого покоління, яких вкинули в нічну темряву війни; про жінок, що зазнали насильства; про всіх людей, зранених тілом і душею, про біженців та вимушених переселенців, а також про волонтерів, які живуть кожен день заради інших. "Я думаю про вас і є поруч із вами в любові, захоплюючись тим, як ви долаєте ці тяжкі випробування", - сказав Святіший Отець.

Папа Франциск також зауважив, що думає і молиться за владу в Україні: "На ній лежить обов’язок управляти країною у трагічні часи та приймати далекоглядні рішення задля миру та розвитку економіки в умовах руйнування багатьох життєво важливих інфраструктур у містах і селах".

Глава Католицької церкви запевнив, що через дев’яносто років після жахливого геноциду Голодомору, захоплюється "добрим запалом" українського народу. "Попри величезну трагедію, яку ви зараз переживаєте, ваш народ ніколи не занепадав духом і не впадав у розпач. Світ відкрив для себе сміливий і сильний народ, який страждає і молиться, плаче і бореться, чинить опір і надіється, - багатостраждальний і благородний народ. Я продовжую бути поруч із вами серцем і молитвою, з людською турботою, щоб ви відчували супровід, щоб не звикалося до війни, щоб ви не залишалися самотніми сьогодні, а особливо завтра, коли, можливо, з’явиться спокуса забути про ваші страждання", - сказав Папа Римський Франциск.

"Нехай Господь вас благословить і Богородиця вас збереже", - такими словами завершив свій лист до українського народу, датований 24 листопада 2022 року, Папа Франциск.