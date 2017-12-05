Литовська залізниця не возитиме пасажирів до Росії

Таке рішення було прийняте з міркувань економії

Литовська державна компанія Lietuvos Gelezinkeliai (Литовська залізниця) відмовилася від перевезень пасажирів до Москви.

Таке рішення було прийняте з міркувань економії. Компанія стверджує, що завдяки цьому вона зможе економити щорічно 2 млн євро, а пасажири і надалі зможуть їздити в Росію російськими потягами.

В Lietuvos Gelezinkeliai з 15 травня перестануть причіплювати вагони до російського поїзда, який курсує за маршрутом Калінінград-Вільнюс-Москва. Про це повідомляє Delfi.

"У трьох додаткових вагонах у середньому їздило приблизно 20 пасажирів. Маршрут збережеться і надалі, однак у Вільнюсі ми перестанемо причіпляти свої вагони. Завдяки цьому наші витрати скоротяться", - сказав заступник гендиректора компанії Лінас Баужис.

Нагадаємо, влада Литви вирішила побудувати стіну на кордоні з Росією протяжністю 45 км.