Литовська залізниця не возитиме пасажирів до Росії
Таке рішення було прийняте з міркувань економії. Компанія стверджує, що завдяки цьому вона зможе економити щорічно 2 млн євро, а пасажири і надалі зможуть їздити в Росію російськими потягами.
В Lietuvos Gelezinkeliai з 15 травня перестануть причіплювати вагони до російського поїзда, який курсує за маршрутом Калінінград-Вільнюс-Москва. Про це повідомляє Delfi.
"У трьох додаткових вагонах у середньому їздило приблизно 20 пасажирів. Маршрут збережеться і надалі, однак у Вільнюсі ми перестанемо причіпляти свої вагони. Завдяки цьому наші витрати скоротяться", - сказав заступник гендиректора компанії Лінас Баужис.
Нагадаємо, влада Литви вирішила побудувати стіну на кордоні з Росією протяжністю 45 км.
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