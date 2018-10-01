Литовське МЗС не бачить сенсу у зустрічах з Росією на високому політичному рівні

Разом з тим, за словами Лінкявічюса, неполітичне співробітництво з РФ в деяких сферах навіть зростає

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що в політичних зустрічах з Росією сенсу немає, водночас неполітичні зв'язки з РФ підтримуються.

Про це повідомляє Delfi.

Минулого тижня прем'єр Литви Саулюс Скверняліс заявив, що литовсько-російська міжурядова комісія, яка не збиралася на засідання шість років, могла б відновити свою діяльність.

Президент Даля Грібаускайте назвала таку ініціативу глави уряду безвідповідальною.

Глава МЗС пояснив, що робота міжурядової комісії двох країн припинилася в 2011 році, коли Росія висунула "ультимативний список домашньої роботи" як умову для зустрічей комісії.

"Ми дійсно зараз не бачимо сенсу у зустрічах високого політичного рівня, більше того, вони нічого додаткового не можуть вирішити за винятком політизації ситуації, в певному сенсі такий досвід у нас вже точно є", - сказав міністр в середу радіостанції Ziniu radijas.

Разом з тим, за словами Лінкявічюса, неполітичне співробітництво з РФ в деяких сферах навіть зростає.

"Якщо подивитися на те, що відбувається в Росії, не в політичному, а в повсякденному житті, то у нас дуже багато всяких факторів. Чесно кажучи, деякі показники навіть позитивні - наприклад, в минулому році майже на 30% зріс експорт в Росію, незважаючи на не дуже інтенсивні відносини і взаємні санкції", - сказав Лінкявічюс.

Він додав, що також зросли туристичні потоки, активно працюють візові центри та підписано кілька важливих угод.

"Я б виділив завершення в кінці минулого року роботи з демаркації кордону з Росією, це величезна робота, вона тривала 12 років... Практично ми завершили переговори про нерухоме дипломатичне майно, продовжаться прикордонні та інші проекти. Звичайно, інтенсивними ці відносини назвати не можна, проте ті справи, які повинні бути, необхідні контакти, відбуваються", - сказав міністр.

Нагадаємо, у листопаді президент Литви Даля Ґрібаускайте підписала закон про санкції проти іноземців-порушників прав людини чи корупціонерів, який неформально назвали литовською версією "акту Магнітського".