"Газпром" повинен виплатити Литві штраф у розмірі €35 млн
Штраф два роки тому був призначений литовською Радою з конкуренції за те, що концерн не погодився підписати з компанією Lietuvos energijos gamyba (тоді — Lietuvos energija) угоду про обмін газом.
А 22 грудня 2016 року Головний адміністративний суд Литви залишив у силі це рішення, яким в жовтні 2014 року був призначений найбільший в історії Литви штраф. Про це повідомляє BNS.
Рада з конкуренції вирішила, що російська компанія порушила підписані у 2004 році домовленості з литовською стороною щодо умов дозволу на придбання "Газпромом" 34% акцій литовської компанії.
"Газпром" намагався довести у суді, що Рада з конкуренції невірно розтлумачила умови цих дозволів, але суд не задовольнив вимоги "Газпрому" і зобов'язав виплатити штраф.
Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" розцінює заяви ПАТ "Газпром" про можливість припинення поставок газу для споживачів в країнах ЄС як підготовку Російською Федерацією нової газової кризи в січні-лютому 2017 року.
Раніше глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія може припинити постачання газу, якщо Україна стягне з російського газового монополіста штраф у формі відбирання газу.
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