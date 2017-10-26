ПОЛІТИКА НОВИНИЛитва зміцнює протиповітряну оборону на східному фланзі НАТО. Наразі країна купує норвезькі зенітні ракетні системи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Литва для захисту від агресії Росії купує норвезькі ракетні системи
Системи створять перший подібний щить для країн Балтії та обійдуться у 110 мільйонів євро
Фото: news.mail.ru
Про це пише "Голос Америки".
Системи середньої дальності NASAMS, розроблені норвезькою компанією Kongsberg створять перший подібний щить для країн Балтії та обійдуться у 110 мільйонів євро.
Зазначається, що відповідна угода здійснююється в зв'язку з агресивною політикою Росії.
"Досі у нас були прогалини в протиповітряній обороні. Це - нова сторінка у цій сфері", - зазначив міністр оборони Литви Раймундас Каробліс.
Система повністю почне функціонувати за три роки, і її вже назвали "важливим елементом стримування агресії".
Нагадаємо, у вересні два російських військово-транспортних літаки "Іл-76" порушили повітряний простір Литви.
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26 10 2017 18:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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