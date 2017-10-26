Литва для захисту від агресії Росії купує норвезькі ракетні системи

Системи створять перший подібний щить для країн Балтії та обійдуться у 110 мільйонів євро

Литва зміцнює протиповітряну оборону на східному фланзі НАТО. Наразі країна купує норвезькі зенітні ракетні системи.

Про це пише "Голос Америки".

Системи середньої дальності NASAMS, розроблені норвезькою компанією Kongsberg створять перший подібний щить для країн Балтії та обійдуться у 110 мільйонів євро.

Зазначається, що відповідна угода здійснююється в зв'язку з агресивною політикою Росії.

"Досі у нас були прогалини в протиповітряній обороні. Це - нова сторінка у цій сфері", - зазначив міністр оборони Литви Раймундас Каробліс.

Система повністю почне функціонувати за три роки, і її вже назвали "важливим елементом стримування агресії".

Нагадаємо, у вересні два російських військово-транспортних літаки "Іл-76" порушили повітряний простір Литви.