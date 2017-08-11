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Литва допомагає Україні розслідувати ввезення авто на єврономерах

Станом на 1 листопада, на митній території України знаходиться понад 59 тис. транспортних засобів з литовської реєстрацією
Державна фіскальна служба (ДФС) і митні органи Литви почали спільне розслідування щодо законності перебування в Україні автомобілів з литовської реєстрацією.
Литва допомагає Україні розслідувати ввезення авто на єврономерах Фото: з вільних джерел

"Литовські колеги по запиту української сторони почали розслідування відносно законності ввезення та використання на території України транспортних засобів, зареєстрованих на території Литовської Республіки",повідомила прес-служба відомства.

У відомстві також зазначили, що станом на 1 листопада, на митній території України знаходиться понад 59 тис. транспортних засобів з литовської реєстрацією, левова частка яких - 44,6 тис. ввезені в режимі тимчасового ввезення.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.

В результаті, у вересні під Верховною Радою відбулась акція за легалізацію нерозмитнених авто.

У 2017 році в Україну станом на 20 серпня українці ввезли 164 707 авто з іноземною реєстрацією.

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08 11 2017 12:48
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