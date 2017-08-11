Литва допомагає Україні розслідувати ввезення авто на єврономерах
"Литовські колеги по запиту української сторони почали розслідування відносно законності ввезення та використання на території України транспортних засобів, зареєстрованих на території Литовської Республіки", - повідомила прес-служба відомства.
У відомстві також зазначили, що станом на 1 листопада, на митній території України знаходиться понад 59 тис. транспортних засобів з литовської реєстрацією, левова частка яких - 44,6 тис. ввезені в режимі тимчасового ввезення.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.
В результаті, у вересні під Верховною Радою відбулась акція за легалізацію нерозмитнених авто.
У 2017 році в Україну станом на 20 серпня українці ввезли 164 707 авто з іноземною реєстрацією.
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