Литва надає Україні додаткову фінансову допомогу на відновлення енергосистеми

Литва надає Україні ще 2 млн євро для реконструкції енергетичного сектора, пошкодженого внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомляє міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Міністр підкреслив, що останнями днями з Литви до України вже відправили шість вантажівок зі 114 трансформаторами. За словами Анушаускаса, загалом Литва має намір передати 252 трансформатори.

"Литовські енергетичні компанії вже надіслали підтримку розміром 3 млн євро на реконструкцію енергетичного сектора України. Ще 2 млн євро підтримки надсилаються зараз", – написав очільник оборонного відомства.

Раніше повідомлялось, що литовці закрили збір коштів і за $750 тисяч придбають для України три морські безпілотники.