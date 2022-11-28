НОВИНИЛитва надає Україні ще 2 млн євро для реконструкції енергетичного сектора, пошкодженого внаслідок російських обстрілів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Литва надає Україні додаткову фінансову допомогу на відновлення енергосистеми
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
Міністр підкреслив, що останнями днями з Литви до України вже відправили шість вантажівок зі 114 трансформаторами. За словами Анушаускаса, загалом Литва має намір передати 252 трансформатори.
"Литовські енергетичні компанії вже надіслали підтримку розміром 3 млн євро на реконструкцію енергетичного сектора України. Ще 2 млн євро підтримки надсилаються зараз", – написав очільник оборонного відомства.
Раніше повідомлялось, що литовці закрили збір коштів і за $750 тисяч придбають для України три морські безпілотники.
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28 11 2022 08:49 МЕДІА
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